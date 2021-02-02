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В Совете господдержки научных центров появятся новые должности

В Совете господдержки научных центров появятся новые должности

Тема: Какие законы вступают в силу


Численность Совета по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня расширилась. В его структуре появятся новые должности. Постановление Правительства РФ, вносящее соответствующие поправки, вступает в силу 2 февраля 2021 года.

Документ корректирует Положение о Совете по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития. Ранее в его состав входили председатель и его заместители. Теперь же структуру дополнят два сопредседателя, их заместители, секретарь и члены совета.

Законы, вступающие в силу 2 февраля


Установлены также полномочия новых членов Совета. Так, сопредседатели смогут определять форму, место, дату и время проведения заседаний Совета. Они же будут созывать заседания и утверждать повестку дня, а также подписывать решения Совета. И по необходимости осуществлять иные полномочия по вопросам деятельности Совета.

У заместителей сопредседателей полномочия будут несколько скромнее. По поручению сопредседателей они смогут вести заседания Совета, а также подписывать его решения. Иные полномочия по вопросам деятельности Совета они тоже смогут исполнять — но также только по поручению сопредседателей.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru
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