В США высоко оценили стратегию Сербии по закупке вакцин
Американское агентство Bloomberg в своем материале, посвященном кампании по вакцинации в Сербии, констатировало, что президент Александр Вучич, «глядя и на Восток и на Запад», вывел свою страну в лидеры Европы по объемам закупки вакцин.
Как отмечает агентство, «Китай помогает европейскому союзнику добиться прогресса в вакцинации», а Сербия грамотно использовала свои отношения с Востоком.
«Пример Сербии выглядит невероятным на фоне ситуации в Евросоюзе, который потерпел фиаско в области вакцинации населения, — указывает издание. — Стратегия геополитического балансирования Сербии в критический момент окупилась сполна».
«Евросоюз пообещал странам Западных Балкан 70 миллионов евро на закупку вакцин, — пишет Bloomberg, — но поставки задерживаются, и вместо того, чтобы ждать помощи от ЕС, Белград получил вакцины напрямую из Китая, России и США».
Агентство сообщает, что Сербия получила 1,1 миллиона доз китайской вакцины Sinofarm благодаря дружеским отношениям двух стран. При этом Bloomberg приводит слова президента Сербии Александра Вучича о том, что его отказ присоединиться к лидерам, критиковавшим Китай на конференции по безопасности в Германии, помог ему установить хорошие отношения с министром иностранных дел КНР Ван И.
Bloomberg также подчеркивает, что у сербской стратегии борьбы с распространением Covid-19 уже появились последователи, в частности, Венгрия, которая одобрила препараты из России и Китая.
Ранее портал «Балканист» сообщал о том, что Белград выразил готовность помочь своим соседям в проведении кампании по иммунизации населения.