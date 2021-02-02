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В США высоко оценили стратегию Сербии по закупке вакцин

В США высоко оценили стратегию Сербии по закупке вакцин

Американское агентство Bloomberg в своем материале, посвященном кампании по вакцинации в Сербии, констатировало, что президент Александр Вучич, «глядя и на Восток и на Запад», вывел свою страну в лидеры Европы по объемам закупки вакцин.

Как отмечает агентство, «Китай помогает европейскому союзнику добиться прогресса в вакцинации», а Сербия грамотно использовала свои отношения с Востоком.

«Пример Сербии выглядит невероятным на фоне ситуации в Евросоюзе, который потерпел фиаско в области вакцинации населения, — указывает издание. — Стратегия геополитического балансирования Сербии в критический момент окупилась сполна».

«Евросоюз пообещал странам Западных Балкан 70 миллионов евро на закупку вакцин, — пишет Bloomberg, — но поставки задерживаются, и вместо того, чтобы ждать помощи от ЕС, Белград получил вакцины напрямую из Китая, России и США».

«Сербия является важным мостом для Китая, который стремится закрепиться в Европе, а также традиционным союзником России. Эти отношения позволяют стране диверсифицировать поставки вакцин и прививать население в масштабах, превосходящих показатели любого другого государства в Европе», — пишет Bloomberg.

Агентство сообщает, что Сербия получила 1,1 миллиона доз китайской вакцины Sinofarm благодаря дружеским отношениям двух стран. При этом Bloomberg приводит слова президента Сербии Александра Вучича о том, что его отказ присоединиться к лидерам, критиковавшим Китай на конференции по безопасности в Германии, помог ему установить хорошие отношения с министром иностранных дел КНР Ван И.

«Я единственный, кто ни в чем не обвинял Китай, поэтому у нас была дружеская встреча, и с тех пор Китай начал поддерживать нас в борьбе с коронавирусом и во всем остальном», — отметил тогда Вучич.

Bloomberg также подчеркивает, что у сербской стратегии борьбы с распространением Covid-19 уже появились последователи, в частности, Венгрия, которая одобрила препараты из России и Китая.

Ранее портал «Балканист» сообщал о том, что Белград выразил готовность помочь своим соседям в проведении кампании по иммунизации населения.

# Политика
По материалам: eadaily.com
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