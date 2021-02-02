В США заинтересовались интервью российского "оборонщика" о новых торпедах

Вадим Карасев

Американские СМИ заинтересовались январским интервью издания "Военно-промышленный курьер" с генеральным директором корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борисом Обносовым.



В публикации The Drive журналисты пристрастно анализируют слова Обносова о том, что в России завершились госиспытания перспективной торпеды. "Хотя Обносов не раскрыл никакой дополнительной информации о новой торпеде, кроме типа ее силовой установки, вполне возможно, что он имел в виду ТЭ-2", — предполагает американское издание.

Новая торпеда разработана для эффективного вывода из строя вражеских подлодок. Она помещается в 21-дюймовый торпедный аппарат и после запуска может пройти расстояние до 28 км на скорости свыше 80 км/ч. Поражение цели обеспечивается за счет 250-килограммовой осколочно-фугасной боеголовки.

Американцы также считают, что если речь не идет про ТЭ-2, то Обносов мог иметь в виду другую перспективную торпеду УЭТ-1, которая по характеристикам даже превосходит аналог. В российском флоте эти вооружения заменят устаревшие советские модели УЗЭТ-80.

Как сообщал Ruposters, несколькими днями ранее представитель "оборонки" сообщил о начале серийного производства корректируемых авиабомб нового поколения.