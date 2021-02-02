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В Ставропольском крае в 2021 году на развитие образования выделили 2,8 миллиарда рублей

В Ставропольском крае в 2021 году на развитие образования выделили 2,8 миллиарда рублей

В Ставропольском крае в 2021 году на развитие образования выделили 2,8 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора края.

Средства выделены в рамках национального проекта «Образование». Рост финансирования составит порядка 8% по сравнению с 2020 годом.

«В рамках проекта «Современная школа» будут созданы новые «Точки роста» – центры разностороннего развития детей. Всего в этом году в сельских школах края планируется открыть 54 таких центра. Проводится ремонт коррекционных школ для детей с ограниченными возможностями здоровья», – говорится в сообщении.

Отмечается, что к августу 2021 года на Ставрополье планируют отремонтировать по национальному проекту 26 школьных спортзалов и 26 спортивных клубов. Также в крае будут введены ввести в эксплуатацию девять детских садов и три школы.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru
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