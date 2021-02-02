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В Украине создают сайт для записи на вакцинацию от коронавируса

В Украине создают сайт для записи на вакцинацию от коронавируса
До 10 февраля в Украине будет полностью протестирован в медицинских информационных системах модуль иммунопрофилактики. Параллельно с этим будет запущен сайт, который будет рассказывать об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на вакцинацию. Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью ТСН.

Сейчас также готовится коммуникационная кампания, цель которой состоит в том, чтобы информировать украинцев, как можно получить вакцину, какие существуют группы риска, где делают прививки, кто занимается вакцинированием и др.

Для того, чтобы получить прививку, будут существовать три варианта: записаться на сайте, записаться у семейного врача, получить приглашение по телефону от Центра первичной медико-санитарной помощи.
Напомним, Киевская горгосадминистрация (КГГА) поручила руководителям столичных коммунальных медицинский учреждений провести верификацию целевых групп населения для вакцинации от коронавируса. Информацию о численности групп и маршруты для планирования проведения вакцинации они должны предоставить до 10 февраля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией. "Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше — это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", — сказал он.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info
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