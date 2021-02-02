Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днём победы в Сталинградской битве

Анастасия Иванова

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днём разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Об этом говорится в поздравлении спикера Совфеда, распространённом пресс-службой палаты регионов.

«Во вторник, 2 февраля, отмечается один из важнейших Дней воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой советских войск», — говорится в сообщении.

Спикер Совфеда напомнила, что 200 огненных дней и ночей ожесточённые кровопролитные бои шли на подступах к Сталинграду, а в самом городе — буквально за каждый дом. «Именно здесь родилась народная клятва воинской стойкости, мужества и верности долгу — «За Волгой для нас земли нет!», — отметила Матвиенко.

Когда началось контрнаступление Советских войск под Сталинградом

Она подчеркнула, что героическая битва стала известна всему миру, а победа советских войск в этом гигантском сражении вселила в души миллионов людей на всех континентах надежду на избавление от коричневой чумы.

«Именно на волжских берегах в 1943 году была предначертана судьба планеты на многие десятилетия вперёд. Произошёл кардинальный перелом не только в Великой Отечественной войне, но и во всей Второй мировой войне. Началось изгнание оккупантов с территории Советского Союза», — добавила Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации обратила внимание, что в день, когда Россия отдаёт дань памяти погибшим за свободу нашей страны, особенно актуально звучат слова поэта Роберта Рождественского: «Это нужно — не мертвым! Это надо — живым!»

«Благодарные потомки никогда не забудут бессмертный подвиг защитников Сталинграда. Их мужество и отвага навсегда останутся для нас и последующих поколений символом несгибаемой воли и любви к Родине», — подчеркнула Матвиенко.

Победа советских войск в Сталинградской битве имела огромное политическое и международное значение, она оказала значительное влияние на развитие Движения Сопротивления на территории европейских государств, оккупированных фашистскими захватчиками. В результате битвы советские вооружённые силы вырвали у противника стратегическую инициативу и удерживали её до конца войны.