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Зарплата в Украине может сравняться с польской через 30-40 лет - Гетманцев

Зарплата в Украине может сравняться с польской через 30-40 лет - Гетманцев
В Украине средняя зарплата может сравняться с заработками в Польше через 30-40 лет. Такое мнение высказал председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев в эфире одного из телеканалов.

По его словам, в данный момент Украина - бедная страна Европы, и «нужно думать, как догнать Армению или Беларусь».

«Относительно зарплат таких, как в Польше. Я не знаю, какими расчетами руководствовался Премьер-министр. Однако если мы сравним уровень ВВП на душу населения с польским и посчитаем, то нам чтобы догнать Польшу, нужно где-то 30-40 лет притом, что Польша будет стоять на месте», - считает парламентарий.
30 января Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство ставит задачу достичь уровня зарплат в Польше и Словакии до 2030 года.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info
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