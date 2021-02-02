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Завершился прием заявок на участие в профессиональном конкурсе «Учитель будущего. Студенты»

Завершился прием заявок на участие в профессиональном конкурсе «Учитель будущего. Студенты»

Завершился прием заявок на участие в новом всероссийском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» – профессиональном конкурсе «Учитель будущего. Студенты», сообщило Министерство образования Красноярского края.

Всего на сайте studtrek.ru зарегистрировалось 12 118 человек. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и реализуется в рамках национального проекта «Образование».

С 1 по 10 февраля конкурсанты будут проходить дистанционное тестирование, состоящее из трех блоков:

•    оценка функциональной грамотности на основе методик международных сравнительных исследований качества образования (TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS, ICCS);
•    общекультурный тест;
•    предметное тестирование (участники выбирают предмет своей специализации).

На прохождение каждого теста дается 45 минут, участник может самостоятельно выбрать удобное для прохождения время в течение трех календарных дней.

В конкурсе «Учитель будущего. Студенты» принимают участие представители всех 85 регионов России, а также иностранные студенты из Казахстана, Вьетнама, Сербии, Узбекистана, Китая, обучающиеся в российских вузах. Самыми активными по количеству регистраций оказались будущие учителя начальных классов, учителя иностранного языка (английский), математики и педагоги-психологи. По результатам тестирования 600 участников, набравших наивысшие баллы, будут приглашены на межрегиональные полуфиналы, которые пройдут в шести регионах России в период с 24 февраля по 9 апреля. Все конкурсанты, прошедшие тестирование, получат сертификат участника.

По итогам полуфиналов будут выявлены 150 студентов, которые будут участвовать в финале проекта.

 

# Общество
По материалам: edu.ru
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