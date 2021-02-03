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Bloomberg: Экономика России прошла пандемию успешней, чем в других странах

Bloomberg: Экономика России прошла пандемию успешней, чем в других странах

Российская экономика пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик на фоне пандемии коронавируса в 2020 году, сообщает агентство Bloomberg.

По мнению агентства, причиной этому могло стать решение правительства не вводить локдаун в стране во второй половине 2020 года.

Подчеркивается, что в прошлом году валовой внутренний продукт сократился в России на 3,1 процента. Согласно исследованию Bloomberg, это значительно меньше, чем ожидали экономисты. Планировалось, что сокращение российского ВВП составит 3,7 процента.

Журналисты обращают внимание, что больше всего экономика страны пострадала в первой половине года, когда в стране вели жесткий локдаун, а также когда в мире резко упал спрос на нефть.

По подсчетам Bloomberg, сокращение российской экономики в 2020 году будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может составить 7,3 процента. При этом в 2021 году государству предрекают достаточно высокий экономический рост — три процента.

Ранее аналитики агентства проанализировали 17 стран на основе 11 показателей экономической и финансовой стабильности, в частности прогноза по ВВП, внешнему долгу, валютным резервам, реальной процентной ставке. Россия в итоговом рейтинге заняла второе место.

Эксперты отметили надежный бюджетный профиль и хорошую инвестиционную позицию — 30 процентов, а также солидный запас международных валютных резервов ЦБ — 587,1 миллиарда. Вероятность дефолта сведена к минимуму. Также авторы рейтинга Bloomberg выделяют низкий госдолг — 14 процентов ВВП. Еще одно преимущество — недооцененный рубль, который, по мнению аналитиков, имеет большой потенциал укрепления.

# Россия
По материалам: eadaily.com
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