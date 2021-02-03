День блаженной Ксении Петербургской в феврале 2021 года: молитвы, традиции, история праздника

Вадим Карасев

Светлый праздник в честь святой Ксении Петербургской отмечают ежегодно, и 6 февраля 2021 года верующие вновь совершат паломничество к месту захоронения святой, чтобы помолиться и попросить у нее помощи. В праздничный день соблюдают также церковные обычаи, чтобы обрести покровительство святой Ксении.

Святую Ксению Петербургскую знают, пожалуй, все. Одна из самых почитаемых святых в православном мире всегда приходит на помощь страждущим и не оставляет без внимания ни одну просьбу. Искренние молитвы в день праздника будут звучать из каждой церкви и храма, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют еще раз познакомиться с историей и традициями праздничного дня, чтобы заручиться поддержкой высших сил и помолиться блаженной Ксении.

История праздника

История жизни Ксении Петербургской печальна и одновременно наполнена состраданием. Уже в 26 лет она лишилась любимого мужа, и это событие стало причиной ее полного отречения от всех благ цивилизации. Святая отказалась от своего имущества и начала вести образ великомученицы, проводя дни в молитвах и покаянии. Втайне ото всех Ксения начала возводить часовню, перенося тяжелые кирпичи в любую погоду. Ее жизнь была наполнена смирением, и после того, как молва о необыкновенной женщине начала распространяться, к ней потянулись те, кто нуждался в помощи или совете. За ее деяния, бескорыстную любовь к ближним и непоколебимую веру в Господа Ксению причислили к лику святых.

Ежегодно 6 февраля огромное число паломников со всей страны прибывают к месту ее захоронения, чтобы преклонить колени перед иконой и попросить у святой Ксении помощи в насущных делах. Приезжают к ней и за исцелением, и за советом, и для того, чтобы загадать заветное желание. Паломники берут с собой горсточку земли с могилы, чтобы и дома ощущать присутствие и покровительство святой.

Традиции праздника в честь Ксении Петербургской

В день почитания святой православные верующие совершают паломничество к месту захоронения Ксении в Санкт-Петербурге, а также посещают храмы и церкви, чтобы помолится святой. В этот праздник возносить молитвы можно и дома перед святым ликом, если не получается выбраться на службу.

Искренние молитвы в день праздника творят чудеса, и каждый сможет поведать о своих бедах и горестях в молитвенном обращении к одной из самых почитаемых святых.

Молитвы Ксении Петербургской

Молитвенные обращения не обязательно заучивать наизусть. Слова должны идти от самого сердца, быть искренними и бескорыстными.

Молитва святой Ксении Петербургской о семейном благополучии:

«О преподобная Ксения, в мирской суете себя не потерявшая, Господа познавшая. Заступница всего рода людского, в любых делах помощница, защити семью мою и даруй нам благополучие. Укрой нас от взгляда дурного, от слова злого. Убереги нас от ссор и скандалов, даруй счастье спокойное, жизнь достойную. Аминь».

Молитва святой Ксении в трудную минуту:

«Святая Ксения, через жизнь любовь к ближним пронесшая, от Господа не отрекшаяся, в трудную минуту молитвами спасшаяся. Молю тебя, помоги мне, рабу божьему (имя), в трудную минуту. Не оставь просьбу мою без ответа. Прошу, помоги найти выход, с проблемами справиться и человеком с добрым сердцем остаться. Отведи от меня, великодушная, гнев и злость, даруй любовь и счастье, укрой от невзгод. Аминь».