Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась подробностями личной жизни и рассказала о бойфренде

Вадим Карасев

25-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна о личной жизни не распространяется. Однако вчера она разоткровенничалась и хоть и немного, но все же рассказала подписчикам о своем бойфренде.

Девушка призналась, что ее сердце давно несвободно. Со своим возлюбленным она познакомилась в США, но он ее соотечественник.

Мы познакомились в университете в Нью-Йорке. Вместе шесть лет. Он из Москвы. Просто учился за границей,

— рассказала она своим фолловерам.





В США Анна жила в течение нескольких лет. После окончания университета она стала работать там продюсером, однако, после того как ее матери диагностировали опухоль головного мозга, вернулась в Россию, чтобы быть рядом с мамой и помогать за ней ухаживать.

Возвращаться за океан Анна, похоже, не намерена. В сторис она призналась, что уже почти переехала в свою квартиру в Москве (до этого она жила в доме матери за городом).

Совсем чуть-чуть осталось до переезда в квартиру, даже не верится, что ремонт наконец подходит к концу. Он оказался гораздо более сложной и долгой вещью, чем мне всегда казалось. Но я испытываю такое счастье, когда захожу в квартиру и понимаю, что в нее вложена вся душа, и выглядит она именно так, как я и хотела. Такие приятные ощущения и предвкушение какого-то нового жизненного витка,

— поделилась она недавно со своими подписчиками, вполне вероятно, намекая на то, что жить в новой квартире она будет не одна, а со своим бойфрендом.





Представлять публике своего избранника Анна не спешит. Несмотря на то что она — довольно активная пользовательница соцсетей, дела семейные и личные Анна на всеобщее обозрение не выставляет и даже о состоянии своей звездной мамы говорит очень осторожно.

Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся и верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим,

— делилась она.



