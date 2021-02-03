Из Гражданского кодекса предложено убрать «привязку» к МРОТ

Алексей Вольцев

Стоимость брошенной вещи, которую возможно признать бесхозной без решения суда, могут начать определять в рублях, без привязки к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Соответствующие поправки в Гражданский кодекс Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседания весенней сессии.

Возможные изменения коснутся нашедших на своих земельных участках, водных или иных объектах брошенные вещи собственников. Сейчас свободно распоряжаться такими вещами можно только в том случае, если их примерная стоимость ниже пяти МРОТ, то есть она должна быть дешевле примерно 60 тысяч рублей. Если же находка дороже 10 МРОТ, то есть 120 тысяч рублей, то присвоить ее нельзя — нужно заключать с владельцем договор хранения. Кабмин предлагает отвязать соответствующие статьи Гражданского кодекса от МРОТ и привязать их к рублям. В первом случае пять МРОТ кабмин предлагает заменить тремя тысячами рублей, во втором минимальная планка будет десять тысяч рублей.

Кроме того, если есть договор хранения, но собственник не желает забирать вещь назад, предлагается установить цену, при которой её можно реализовать с аукциона — минимум 50 тысяч рублей вместо нынешних 100 МРОТ.

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Вносимые изменения связаны с тем, что МРОТ должен применяться только для регулирования оплаты труда, определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам и других целей обязательного соцстрахования, использование этого показателя для других целей не допускается, пояснил при рассмотрении законопроекта в первом чтении статс-секретарь — замминистра юстиции

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