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Ливан сообщил в ООН о нарушениях мирных договоренностей Израилем

Ливан сообщил в ООН о нарушениях мирных договоренностей Израилем

Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля, замеченный во вторник в небе над Бейрутом, барражировал над южной окраиной города в течение нескольких часов.

Как сообщил телеканал LBC, в воздушное пространство над столицей также вторглись со стороны моря израильские истребители, которые совершили разведывательные полеты на пониженной высоте над районами Бшамун, Шуэйфат, Арамун и Хальде к югу от Бейрута.

Ливанские военные проинформировали 2 февраля командование Временных сил ООН в Ливане о нарушениях израильской стороной резолюции 1701 Совета Безопасности всемирной организации, установившей режим прекращения огня на совместной границе. По сведениям агентства Al-Watania, бригадный генерал Хасиб Абду на трехсторонней встрече в штаб-квартире миротворцев в Эн-Накуре заявил, что «Израиль продолжает попирать ливанский суверенитет в воздухе, на суше и на море».

1 февраля бойцы сил сопротивления шиитской партии «Хезболлах» сбили израильский беспилотник над югом страны. Он упал возле населенного пункта Блида и оказался в руках членов «Хезболлах». Представитель армии Израиля подтвердил, что аппарат был сбит, отметив при этом, что риска утечки секретной информации нет.

Израильские военные оправдывают разведывательные полеты над Ливаном необходимостью следить за передвижениями бойцов «Хезболлах», которые воюют в соседней Сирии на стороне правительственной армии.

# Политика
По материалам: eadaily.com
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