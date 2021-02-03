Минздрав может изменить план вакцинации, чтобы президент и премьер сделали прививки первыми

Анастасия Иванова

Министерство здравоохранения предлагает внести изменения в план вакцинации, чтобы представители органов власти сделали прививку от коронавируса первыми и тем самым стали примером для украинцев.Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Завтрака с 1+1 рассказал, что планирует вакцинироваться против коронавируса. По его словам, также хочет сделать прививку президент Владимир Зеленский.Степанов отметил, что Владимир Зеленский может собственным примером показать, что вакцинация важна и ее необходимо делать. Это поможет увеличить процент людей, которые готовы вакцинироваться.“Надо внести изменения в план вакцинации для того, чтобы и президент, и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы увеличить доверие к вакцинации”, - заявил Степанов.