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Минздрав может изменить план вакцинации, чтобы президент и премьер сделали прививки первыми

Минздрав может изменить план вакцинации, чтобы президент и премьер сделали прививки первыми
Министерство здравоохранения предлагает внести изменения в план вакцинации, чтобы представители органов власти сделали прививку от коронавируса первыми и тем самым стали примером для украинцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Завтрака с 1+1 рассказал, что планирует вакцинироваться против коронавируса. По его словам, также хочет сделать прививку президент Владимир Зеленский.
Степанов отметил, что Владимир Зеленский может собственным примером показать, что вакцинация важна и ее необходимо делать. Это поможет увеличить процент людей, которые готовы вакцинироваться.

“Надо внести изменения в план вакцинации для того, чтобы и президент, и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы увеличить доверие к вакцинации”, - заявил Степанов.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info
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