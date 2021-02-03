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Младшая дочь Стива Джобса Ив встречается с певцом Гарри Хадсоном

Младшая дочь Стива Джобса Ив встречается с певцом Гарри Хадсоном

Младшая дочь покойного сооснователя корпорации Apple Стива Джобса, 22-летняя Ив, встречается с 27-летним американским певцом Гарри Хадсоном. Они объявили о романе в своих аккаунтах в инстаграме еще в конце декабря, однако западная пресса только сегодня обратила на это внимание.


Гарри Хадсон и Ив Джобс

Ив и Гарри опубликовали серию романтичных совместных кадров: какие-то из них были сделаны на фоне красивого заката, другие — во время прогулок, а один снимок был сделан по время совместного празднования Рождества.

Команда,

— подписала эти кадры девушка.


Я не торопился, да, да,

— озаглавил совместные снимки с возлюбленной Гарри.


В прошлом году пресса приписывала Ив Джобс романтическую связь с Тимоти Шаламе. О романах же Гарри Хадсона публике ничего не известно, однако одно время он был очень дружен со всем большим семейством Кардашьян — Дженнер.


Хадсон начал карьеру певца в очень юном возрасте, однако в 20 лет был вынужден оставить любимое дело из-за поставленного врачами диагноза "лимфома Ходжкина". Гарри удалось победить болезнь, после чего он вернулся к занятиям музыкой, а в 2018 году выпустил свой дебютный альбом.


Гарри Хадсон

Ив — младшая дочь Стива Джобса и его единственной супруги Лорен Пауэлл. У девушки есть старший брат Рид и сестра Эрин. Ив с детства увлекается конным спортом и является профессиональной наездницей, а в конце 2020 года дебютировала в качестве модели: снялась в рекламной кампании косметического бренда Glossier.


Ив Джобс

Стив Джобс не скрывал, что уделял мало времени и внимания своим детям, в особенности дочерям. При этом именно Ив предприниматель, который умер от рака поджелудочной железы в 2011 году, называл волевой и бесстрашной девочкой, которая "когда-нибудь возглавит Apple, если не станет президентом США".


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru
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