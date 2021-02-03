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Новая площадка проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» открылась в Волгограде

Новая площадка проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» открылась в Волгограде

1 февраля на базе детского онкогематологического центра ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» открылась 41-я региональная инновационная площадка проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

К занятиям приступили 30 ребят, находящихся на длительном лечении. Проект проходит при поддержке Минпросвещения России.

В ходе торжественной церемонии открытия состоялось онлайн-включение с флагманской площадкой проекта в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва в Москве с участием главного специалиста-гематолога Министерства здравоохранения Российской Федерации академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора Александра Румянцева и директора Центра образования № 109 в Москве академика Российской академии образования, доктора педагогических наук Евгения Ямбурга.

Также для первых учеников школы состоялся творческий урок по робототехнике.

Учителя, тьюторы и педагоги прошли специальное обучение, учебные классы обеспечены всем необходимым для проведения занятий.

Школой – оператором данной работы в Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере стала школа № 33 города Волгограда.

Минпросвещения России проводит целенаправленную работу по обеспечению образовательного процесса в нынешней эпидемиологической ситуации, уделяя особое внимание мероприятиям и проектам, направленным на помощь детям, родителям и учителям.

Образовательный инновационный проект госпитальных школ России «УчимЗнаем» был запущен в 2014 году, он нацелен на создание полноценной образовательной среды для тяжело и длительно болеющих детей при нахождении их в стационарах медицинских учреждений или при лечении на дому.

Флагманские площадки проекта «УчимЗнаем» находятся в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина, Российской детской клинической больнице в Москве. На данный момент созданы госпитальные школы проекта «УчимЗнаем» в 41 субъекте РФ.

Ежегодно образование в госпитальных школах получают более 35 тысяч школьников, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах или на дому, с которыми работают более 5 тысяч специально подготовленных госпитальных педагогов.

# Общество
По материалам: edu.ru
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