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Штрафы за незаконную агитацию предложили повысить

Штрафы за незаконную агитацию предложили повысить

Наказание за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода (например, в «день тишины») и в местах, где её проводить запрещено, могут сделать строже. Например, граждан за такие деяния предложили штрафовать на 5-20 тысяч рублей. Предполагающий это законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях весенней сессии.

Сейчас за это граждан штрафуют на 1-1,5 тысячи рублей, должностных лиц — на 2-5 тысяч рублей, а юрлиц — на 20-100 тысяч рублей. Депутаты предлагают увеличить размер санкций до 5-20, 30-50 и 100-500 тысяч рублей соответственно.

Комитет Думы поддержал ко второму чтению увеличение штрафов за незаконную агитацию


Увеличить предложено и максимальные штрафы за размещение печатных агитационных материалов в запрещённых местах либо без разрешения собственников объектов: с 1 тысячи до 20 тысяч рублей для граждан, а для юрлиц от 30 тысяч до 500 тысяч рублей.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru
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