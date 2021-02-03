Штрафы за незаконную агитацию предложили повысить

Влада Некрасова

Наказание за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода (например, в «день тишины») и в местах, где её проводить запрещено, могут сделать строже. Например, граждан за такие деяния предложили штрафовать на 5-20 тысяч рублей. Предполагающий это законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях весенней сессии.

Сейчас за это граждан штрафуют на 1-1,5 тысячи рублей, должностных лиц — на 2-5 тысяч рублей, а юрлиц — на 20-100 тысяч рублей. Депутаты предлагают увеличить размер санкций до 5-20, 30-50 и 100-500 тысяч рублей соответственно.

Комитет Думы поддержал ко второму чтению увеличение штрафов за незаконную агитацию

Увеличить предложено и максимальные штрафы за размещение печатных агитационных материалов в запрещённых местах либо без разрешения собственников объектов: с 1 тысячи до 20 тысяч рублей для граждан, а для юрлиц от 30 тысяч до 500 тысяч рублей.

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