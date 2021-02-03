США готовят новые санкции против России

Влада Некрасова

Варианты дальнейших действий, которые США рассмотрят по итогам специального обзора своих спецслужб по России, будут включать санкции. Об этом заявил на брифинге 2 февраля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Идет целостный обзор наших отношений с РФ, который учитывает весь спектр злонамеренной деятельности РФ. Мы не собираемся одобрять то, что мы видели со стороны РФ в последние годы. Именно это призван сделать данный обзор, а также помочь сформировать надлежащий ответ в плане политики», — сказал он.

«Дело касается России, и президент поручил директору Национальной разведки провести этот обзор именно для получения целостной картины того, чем занимались россияне в последние годы, и чтобы мы могли гарантировать, что наши варианты политики, включающие санкции, но не обязательно являющиеся их продолжением, надлежащим образом откалиброваны. Как и обычно, мы не будем говорить о каких-либо санкциях до их введения», — добавил позднее Прайс, комментируя информацию о том, что основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) ранее призвал Байдена ввести санкции против нескольких десятков российских бизнесменов и политиков.

Во время брифинга его также попросили прокомментировать слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия имеет все основания полагать, что инцидент с Навальным является инсценировкой, если западные страны не предъявят доказательств.

«Это один из элементов обзора. Без сомнений, мы не согласны с этой оценкой. Полагаю, если вы спросите наших германских союзников, они не согласятся с этой оценкой. Думаю, у нас будет больше того, что можно сказать, когда этот обзор будет проведен», — заявил пресс-секретарь Госдепа в ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также отметил, что указанный обзор разведслужб завершится в течение достаточно короткого времени, хотя и отказался говорить о точных сроках.

«Как и в случае с Бирмой (Мьянмой), когда мы пришли к выводу, что случившееся там 1 февраля было государственным переворотом, и быстро сделали это, так и над данным обзором мы, а точнее аппарат директора национальной разведки, тоже работаем очень оперативно. Госсекретарь ясно дал понять, что это для нас абсолютный приоритет. Поэтому я бы не ожидал, что на данный обзор потребуется больше времени, чем необходимо», — сказал Прайс.

Во время брифинга он также выразил надежду на освобождение и возвращение в США осужденных в РФ американцев Пола Уилана и Тревора Рида.

«Мы по-прежнему серьезно обеспокоены относительно обращения с американцами Полом Уиланом и Тревором Ридом. Мы надеемся, что РФ поступит правильно и вернет их США», — заявил пресс-секретарь Госдепа.

Байден ранее поручил спецслужбам провести «полную оценку» приписываемого России вмешательства в выборы в США, ситуации вокруг Навального, утверждений о готовности РФ выплачивать денежное вознаграждение боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих западной коалиции, а также недавней кибератаки, которая затронула американские правительственные структуры. Российская сторона ранее неоднократно отвергала какую-либо причастность Москвы к перечисленному.