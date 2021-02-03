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США готовят новые санкции против России

США готовят новые санкции против России

Варианты дальнейших действий, которые США рассмотрят по итогам специального обзора своих спецслужб по России, будут включать санкции. Об этом заявил на брифинге 2 февраля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Идет целостный обзор наших отношений с РФ, который учитывает весь спектр злонамеренной деятельности РФ. Мы не собираемся одобрять то, что мы видели со стороны РФ в последние годы. Именно это призван сделать данный обзор, а также помочь сформировать надлежащий ответ в плане политики», — сказал он.
«Дело касается России, и президент поручил директору Национальной разведки провести этот обзор именно для получения целостной картины того, чем занимались россияне в последние годы, и чтобы мы могли гарантировать, что наши варианты политики, включающие санкции, но не обязательно являющиеся их продолжением, надлежащим образом откалиброваны. Как и обычно, мы не будем говорить о каких-либо санкциях до их введения», — добавил позднее Прайс, комментируя информацию о том, что основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) ранее призвал Байдена ввести санкции против нескольких десятков российских бизнесменов и политиков.

Во время брифинга его также попросили прокомментировать слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия имеет все основания полагать, что инцидент с Навальным является инсценировкой, если западные страны не предъявят доказательств.

«Это один из элементов обзора. Без сомнений, мы не согласны с этой оценкой. Полагаю, если вы спросите наших германских союзников, они не согласятся с этой оценкой. Думаю, у нас будет больше того, что можно сказать, когда этот обзор будет проведен», — заявил пресс-секретарь Госдепа в ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также отметил, что указанный обзор разведслужб завершится в течение достаточно короткого времени, хотя и отказался говорить о точных сроках.

«Как и в случае с Бирмой (Мьянмой), когда мы пришли к выводу, что случившееся там 1 февраля было государственным переворотом, и быстро сделали это, так и над данным обзором мы, а точнее аппарат директора национальной разведки, тоже работаем очень оперативно. Госсекретарь ясно дал понять, что это для нас абсолютный приоритет. Поэтому я бы не ожидал, что на данный обзор потребуется больше времени, чем необходимо», — сказал Прайс.

Во время брифинга он также выразил надежду на освобождение и возвращение в США осужденных в РФ американцев Пола Уилана и Тревора Рида.

«Мы по-прежнему серьезно обеспокоены относительно обращения с американцами Полом Уиланом и Тревором Ридом. Мы надеемся, что РФ поступит правильно и вернет их США», — заявил пресс-секретарь Госдепа.

Байден ранее поручил спецслужбам провести «полную оценку» приписываемого России вмешательства в выборы в США, ситуации вокруг Навального, утверждений о готовности РФ выплачивать денежное вознаграждение боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих западной коалиции, а также недавней кибератаки, которая затронула американские правительственные структуры. Российская сторона ранее неоднократно отвергала какую-либо причастность Москвы к перечисленному.

# Политика
По материалам: eadaily.com
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