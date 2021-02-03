США готовят новые санкции против России
Варианты дальнейших действий, которые США рассмотрят по итогам специального обзора своих спецслужб по России, будут включать санкции. Об этом заявил на брифинге 2 февраля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Дело касается России, и президент поручил директору Национальной разведки провести этот обзор именно для получения целостной картины того, чем занимались россияне в последние годы, и чтобы мы могли гарантировать, что наши варианты политики, включающие санкции, но не обязательно являющиеся их продолжением, надлежащим образом откалиброваны. Как и обычно, мы не будем говорить о каких-либо санкциях до их введения», — добавил позднее Прайс, комментируя информацию о том, что основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) ранее призвал Байдена ввести санкции против нескольких десятков российских бизнесменов и политиков.
Во время брифинга его также попросили прокомментировать слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия имеет все основания полагать, что инцидент с Навальным является инсценировкой, если западные страны не предъявят доказательств.
Представитель американского внешнеполитического ведомства также отметил, что указанный обзор разведслужб завершится в течение достаточно короткого времени, хотя и отказался говорить о точных сроках.
Во время брифинга он также выразил надежду на освобождение и возвращение в США осужденных в РФ американцев Пола Уилана и Тревора Рида.
Байден ранее поручил спецслужбам провести «полную оценку» приписываемого России вмешательства в выборы в США, ситуации вокруг Навального, утверждений о готовности РФ выплачивать денежное вознаграждение боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих западной коалиции, а также недавней кибератаки, которая затронула американские правительственные структуры. Российская сторона ранее неоднократно отвергала какую-либо причастность Москвы к перечисленному.