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Стало известно, сколько заработает "Барселона" от присутствия в клубе Месси

Стало известно, сколько заработает "Барселона" от присутствия в клубе Месси

Стал известен размер финансовой выгоды для "Барселоны" от присутствия в команде Лионеля Месси. По мнению аналитиков, сумма спонсорских договоров клуба сильно зависит от него, так как футболист стимулирует продажи, пишет Sport.es.

По подсчетам экспертов, с 2017 года спортсмен заработал для команды 619,2 миллиона евро, при этом на него было потрачено 383,6 миллиона. Чистая прибыль организации составила 235,6 миллиона, и это около 30% от всего заработанного "Барселоной" с 2017 года.

Известный всему миру нападающий сильно влияет на доходы от продажи билетов, атрибутики и корпоративных мероприятий, проводимых клубом. Месси подписал с "Барселоной" контракт на общую сумму 555 миллионов евро, но впоследствии остался крайне недоволен обнародованием условий договора и задумался о его расторжении.

Ранее Ruposters писал, что IFFHS опубликовала список лучших футболистов за 10 лет.

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По материалам: uposters.ru
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