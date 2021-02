В Москве стартует конкурс видеороликов на английском языке для старшеклассников

Лидия Мартынова

В Москве стартует конкурс видеороликов на английском языке для старшеклассников School Insta Voice, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Участникам предлагается записать короткий видеоролик (не более полутора минут) на английском языке, который потом будет опубликован в социальной сети Instagram. Ролик необходимо направить на официальную почту конкурса.

Каждый месяц организаторы будут объявлять новую тему. В феврале ребятам предстоит ответить на вопрос: «Какие навыки нужны вам в современном мире? (What skills do you need in today's world?)». Конкурсную работу по этой теме нужно прислать до 17:00 5 февраля.

Организаторы уточнили, что ролик должен содержать постановку проблемы, тезисы, аргументы за и против, примеры из реальной жизни и заключение.

«School Insta Voice – это новый лингвистический конкурс для всех, кто любит и знает английский язык. Участие в конкурсе поможет старшеклассникам при подготовке к государственной итоговой аттестации, в частности к разделу «Говорение», а также даст возможность ребятам представить свое видение актуальных вопросов образования на английском языке», – отметила директор Московского центра качества образования Марианна Лебедева.

Конкурс проводится для учащихся 9–11-х классов.