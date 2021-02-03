Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Москве стартует конкурс видеороликов на английском языке для старшеклассников

В Москве стартует конкурс видеороликов на английском языке для старшеклассников

В Москве стартует конкурс видеороликов на английском языке для старшеклассников

В Москве стартует конкурс видеороликов на английском языке для старшеклассников School Insta Voice, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Участникам предлагается записать короткий видеоролик (не более полутора минут) на английском языке, который потом будет опубликован в социальной сети Instagram. Ролик необходимо направить на официальную почту конкурса.

Каждый месяц организаторы будут объявлять новую тему. В феврале ребятам предстоит ответить на вопрос: «Какие навыки нужны вам в современном мире? (What skills do you need in today's world?)». Конкурсную работу по этой теме нужно прислать до 17:00 5 февраля.

Организаторы уточнили, что ролик должен содержать постановку проблемы, тезисы, аргументы за и против, примеры из реальной жизни и заключение.

«School Insta Voice – это новый лингвистический конкурс для всех, кто любит и знает английский язык. Участие в конкурсе поможет старшеклассникам при подготовке к государственной итоговой аттестации, в частности к разделу «Говорение», а также даст возможность ребятам представить свое видение актуальных вопросов образования на английском языке», –  отметила директор Московского центра качества образования Марианна Лебедева.

Конкурс проводится для учащихся 9–11-х классов. 

# Общество
По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Незаконная акция в центре Москвы провалилась
Незаконная акция в центре Москвы провалилась
В Москве стартует конкурс видеороликов на английском языке для старшеклассников
В Москве стартует конкурс видеороликов на английском языке для
Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым и дочерью Симбой отдыхает на Мальдивах
Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым и дочерью Симбой отдыхает на
В Нидерландах завершается судебный процесс над иранскими шпионами
В Нидерландах завершается судебный процесс над иранскими шпионами
Прокурор напомнила Навальному: он единственный россиянин, осужденный дважды условно
Прокурор напомнила Навальному: он единственный россиянин, осужденный
Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер на прогулке в Майами: новое фото
Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер на прогулке в Майами: новое фото
"Синдром бедности": Бородина осудила россиян, получающих 20 тысяч рублей
"Синдром бедности": Бородина осудила россиян, получающих 20 тысяч
Nike выпустили кроссовки, которые можно надеть без помощи рук
Nike выпустили кроссовки, которые можно надеть без помощи рук
В США высоко оценили стратегию Сербии по закупке вакцин
В США высоко оценили стратегию Сербии по закупке вакцин
Энергетике посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»
Энергетике посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая
В феврале на онлайн-семинарах представители школ Москвы поделятся новыми образовательными технологиями
В феврале на онлайн-семинарах представители школ Москвы поделятся
В Хабаровском крае в 2021 году создадут 25 центров «Точка роста»
В Хабаровском крае в 2021 году создадут 25 центров «Точка роста»

Топ на сегодня

Роспотребнадзор констатирует снижение заболеваемости Covid-19
Роспотребнадзор констатирует снижение заболеваемости Covid-19
В Латвии призвали к бойкоту оператора, отключившего российские телеканалы
В Латвии призвали к бойкоту оператора, отключившего российские
Эрдоган предложил вновь изменить конституцию Турции
Эрдоган предложил вновь изменить конституцию Турции
Эксперт: Российский общепит сможет восстановиться через 2 года
Эксперт: Российский общепит сможет восстановиться через 2 года
Надежда Толоконникова рассказала американскому Vogue о протестах в России: "Главный метод властей — страх"
Надежда Толоконникова рассказала американскому Vogue о протестах в

Еще по теме

Конкурс «Воспитатель года Москвы – 2021» стартует 1 февраля
Ученые назвали эффективное оружие против суеверий
Россия будет участвовать на «Евровидении-2018»
ВШЭ объявила о конкурсе "Русский язык как язык науки"