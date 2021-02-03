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В Сенат США будет внесен законопроект о санкциях против России

В Сенат США будет внесен законопроект о санкциях против России

Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что планирует представить законопроект о введении санкций в отношении «ответственных» за ситуацию с Алексеем Навальным.

«На этой неделе мы внесем законопроект о введении санкций в отношении тех, кто несет ответственность за эти действия (решение суда о назначении Навальному реального срока)», — написал Ромни в Twitter.

Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу «Ив Роше».

Согласно решению суда, Навальному зачли срок, проведенный под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году, в срок отбывания наказания по расчету «день в день». По словам его адвоката, фактически оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

# Россия
По материалам: eadaily.com
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