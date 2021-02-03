Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В «Слуге народа» говорят, что никто из депутатов вслед за Дубинским не спешит

В «Слуге народа» говорят, что никто из депутатов вслед за Дубинским не спешит

В «Слуге народа» говорят, что никто из депутатов вслед за Дубинским не спешит
Ни один народный депутат от "Слуги народа" не выразил готовности покинуть фракцию после Александра Дубинского. Об этом журналистам в Верховной Раде рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я не слышала ни от одного народного депутата нашей фракции готовности выйти из фракции в качестве протеста против исключения господина Дубинского. Поэтому я не думаю", - сказала Кравчук.

Депутат также отметила, что считает маловероятным возвращение Дубинского во фракцию.
1 февраля народного депутата Александра Дубинского, который попал под санкции США, решили исключить из фракции «Слуга народа».
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info
Заказать крауд

Последние новости

День блаженной Ксении Петербургской в феврале 2021 года: молитвы, традиции, история праздника
День блаженной Ксении Петербургской в феврале 2021 года: молитвы,
В Сенат США будет внесен законопроект о санкциях против России
В Сенат США будет внесен законопроект о санкциях против России
Заговоры и обряды для стройности, красоты и притягательности
Заговоры и обряды для стройности, красоты и притягательности
Стало известно, сколько заработает "Барселона" от присутствия в клубе Месси
Стало известно, сколько заработает "Барселона" от присутствия в клубе
В США прокомментировали перспективы вакцины «Спутник V»
В США прокомментировали перспективы вакцины «Спутник V»
США готовят новые санкции против России
США готовят новые санкции против России
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась подробностями личной жизни и рассказала о бойфренде
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась подробностями личной жизни
Bloomberg: Экономика России прошла пандемию успешней, чем в других странах
Bloomberg: Экономика России прошла пандемию успешней, чем в других
Ливан сообщил в ООН о нарушениях мирных договоренностей Израилем
Ливан сообщил в ООН о нарушениях мирных договоренностей Израилем
Влияние ретроградного Меркурия на Знаки Зодиака. Рекомендации Анжелы Перл
Влияние ретроградного Меркурия на Знаки Зодиака. Рекомендации Анжелы
Младшая дочь Стива Джобса Ив встречается с певцом Гарри Хадсоном
Младшая дочь Стива Джобса Ив встречается с певцом Гарри Хадсоном
Новая площадка проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» открылась в Волгограде
Новая площадка проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» открылась

Топ на сегодня

Надежда Толоконникова рассказала американскому Vogue о протестах в России: "Главный метод властей — страх"
Надежда Толоконникова рассказала американскому Vogue о протестах в
В феврале на онлайн-семинарах представители школ Москвы поделятся новыми образовательными технологиями
В феврале на онлайн-семинарах представители школ Москвы поделятся
Иран считает, что в конфликте с США арбитром должна выступить Европа
Иран считает, что в конфликте с США арбитром должна выступить Европа
Энергетике посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»
Энергетике посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая
Глава МИД России проведет встречу с председателем ОБСЕ
Глава МИД России проведет встречу с председателем ОБСЕ

Еще по теме

В "Слуге народа" подтвердили, что избили их депутата
В отношении депутата Дубинского возбудили несколько уголовных дел
В "Слуге народа" сделали заявление о русском языке в Раде
«Исключим одного – побегут 20»: Арахамия высказался о чистках в «Слуге народа»