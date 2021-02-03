В «Слуге народа» говорят, что никто из депутатов вслед за Дубинским не спешит

Анастасия Иванова

Ни один народный депутат от "Слуги народа" не выразил готовности покинуть фракцию после Александра Дубинского. Об этом журналистам в Верховной Раде рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук."Я не слышала ни от одного народного депутата нашей фракции готовности выйти из фракции в качестве протеста против исключения господина Дубинского. Поэтому я не думаю", - сказала Кравчук.Депутат также отметила, что считает маловероятным возвращение Дубинского во фракцию.1 февраля народного депутата Александра Дубинского, который попал под санкции США, решили исключить из фракции «Слуга народа».