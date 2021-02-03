В «Слуге народа» говорят, что никто из депутатов вслед за Дубинским не спешит
Сегодня, 05:30 Анастасия Иванова
Ни один народный депутат от "Слуги народа" не выразил готовности покинуть фракцию после Александра Дубинского. Об этом журналистам в Верховной Раде рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Я не слышала ни от одного народного депутата нашей фракции готовности выйти из фракции в качестве протеста против исключения господина Дубинского. Поэтому я не думаю", - сказала Кравчук.
Депутат также отметила, что считает маловероятным возвращение Дубинского во фракцию.
1 февраля народного депутата Александра Дубинского, который попал под санкции США, решили исключить из фракции «Слуга народа».
По материалам: gogetnews.info