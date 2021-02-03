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В США прокомментировали перспективы вакцины «Спутник V»

В США прокомментировали перспективы вакцины «Спутник V»

Российская вакцина против нового коронавируса «Спутник V» благодаря своим преимуществам сыграет важную роль в борьбе с пандемией по всему миру. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС вирусолог Университета штата Коннектикут Пауло Верарди.

Он прокомментировал опубликованные в журнале The Lancet данные о российском препарате против коронавируса.

«Это отличная новость, потому что в отличие от других рекомбинантных вакцин против COVID-19 на основе аденовирусного вектора „Спутник V“ базируется на схеме прайм-буст иммунизации с использованием двух различных рекомбинантных векторов: сначала аденовируса [человека] 26-го [серотипа], а затем аденовируса 5-го [серотипа]», — отметил Верарди.

Под прайм-буст иммунизацией эксперт подразумевает двухэтапную вакцинацию: первая доза вакцины запускает иммунный ответ, а вторая его усиливает.

По словам ученого, который работает при университетском научно-инновационном центре по исследованию вакцин, такая схема «не позволяет иммунитету, выработанному против первого вектора (аденовирус 26-го серотипа), препятствовать второй дозе вакцины, что является очевидным преимуществом».

«Нам нужно как можно больше вакцин для борьбы с Covid-19 во всем мире, и теперь, когда данные клинических исследований показывают эффективность 91,6%, я ожидаю, что „Спутник V“ сыграет важную роль в этих усилиях», — заключил Верарди.

The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет — 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации «Спутником V» были обнаружены у 98% добровольцев.

# Россия
По материалам: eadaily.com
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