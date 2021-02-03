В США прокомментировали перспективы вакцины «Спутник V»
Российская вакцина против нового коронавируса «Спутник V» благодаря своим преимуществам сыграет важную роль в борьбе с пандемией по всему миру. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС вирусолог Университета штата Коннектикут Пауло Верарди.
Он прокомментировал опубликованные в журнале The Lancet данные о российском препарате против коронавируса.
Под прайм-буст иммунизацией эксперт подразумевает двухэтапную вакцинацию: первая доза вакцины запускает иммунный ответ, а вторая его усиливает.
По словам ученого, который работает при университетском научно-инновационном центре по исследованию вакцин, такая схема «не позволяет иммунитету, выработанному против первого вектора (аденовирус 26-го серотипа), препятствовать второй дозе вакцины, что является очевидным преимуществом».
The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет — 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации «Спутником V» были обнаружены у 98% добровольцев.