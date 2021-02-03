В Украине находится около $49 млрд иностранного капитала – Совет Нацбанка

Влада Некрасова

На конец прошлого года в экономике Украины находилось $49 млрд иностранного капитала, из которого $16 млрд было инвестировано в последние пять лет, включая $3,2 млрд реинвестированного капитала. Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин на своей Facebook странице.Иностранный капитал преимущественно сконцентрирован в отраслях с быстрым оборотом средств, а не в производстве. Более 40% от всех привлеченных инвестиций приходится на сферы торговли, финансов, операций с недвижимостью и телекоммуникации. В машиностроение было вложено всего 2% от общего объема иностранных инвестиций, в сельское хозяйство – 1,6%.Отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2020 году составил $420 млн, в том числе за счет увеличения прямых инвестиций резидентов за границу и оттока капитала прямых инвесторов из Украины (минус $98 млн). Для сравнения, в 2019 году приток ПИИ в Украину составил $5,2 млрд.Убыточная деятельность предприятий с иностранными инвестициями стала причиной сокращения реинвестированных ими доходов в 2020 году на $1,2 млрд (в 2019 году +$3,3 млрд).Объем выплат доходов от инвестиций в пользу нерезидентов в 2020 году составил $7,9 млрд, однако баланс первичных доходов оставался положительным за счет $12,1 млрд поступления на оплату труда.