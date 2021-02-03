Влияние ретроградного Меркурия на Знаки Зодиака. Рекомендации Анжелы Перл

Вадим Карасев

С 30 января Меркурий разворачивается в ретроградное движение, и вплоть до 21 февраля его влияние изменится. Планета будет оказывать влияние на всех, и астролог Анжела Перл рекомендует соблюдать осторожность, чтобы не привлечь неприятностей.

В период, когда Меркурий становится ретроградным, некоторые дела стоит поставить на паузу, чтобы избежать неприятностей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представителям Знаков Зодиака познакомиться с рекомендациями Анжелы Перл, чтобы грядущие три недели прошли на волне позитива, и в жизни произошли перемены к лучшему.

Овен

Меркурий разворачивается в 11 доме друзей, и в этот период Овнов ждут встречи с давними знакомыми. Этот период хорош для исправления ошибок или возобновления работы над контентом. Астролог рекомендует набраться терпения: некоторые дела встанут на паузу, и придется подождать.

Телец

У Тельцов Меркурий развернется в 10 доме карьеры. Здесь может произойти смена планов, Тельцы решат сменить сферу деятельности или начать переподготовку. Повышение по должности, если оно должно случиться, может задержаться на три недели. Тельцы могут получить предложение вернуться на прежнее место работы.

Близнецы

У Близнецов Меркурий перейдет в обратное движение в 9 доме обучения. Период будет хорош для пересдачи экзаменов, восстановления на учебе. Близнецы смогут возобновить деятельность, связанную с творческой работой, поменять планы по поводу поездок. Судебные дела могут задержаться, и решение будет лишь в конце февраля или начале марта.

Рак

Меркурий развернется в 8 доме гороскопа, отвечающем за финансы. Период будет благоприятным для погашения или рефинансирования кредитов, перевыпуска банковских карт, возобновления или продления страховки. Не исключено возобновление отношений с бывшими партнерами.

Лев

Меркурий в 7 доме гороскопа будет возвращать Львов к бывшим партнерам. Здесь могут произойти судебные бракоразводные процессы, раздел имущества или встречи с людьми, оставшимися в прошлом. Львы могут также заниматься продлением контрактов, возобновлять связи с клиентами или партнерами.

Дева

У Дев Меркурий станет ретроградным в 6 доме гороскопа, который отвечает за работу. В этот период могут поступать предложения о возврате на предыдущую работу, происходить возвращение на должность после длительной паузы. Удачен период для любого ремонта: одежды, техники — а также наведения порядка в жилище.

Весы

У Весов Меркурий развернется в 5 доме гороскопа. В этот период Весы будут заниматься вопросами, связанными с детьми. Это могут быть поиски школы или иных учебных заведений. Также Весы могут вновь встретить бывшую любовь, помириться с партнером и возобновить общение со старыми друзьями.

Скорпион

Меркурий начнет ретроградное движение в 4 доме гороскопа, отвечающем за дом. В этот период Скорпионы могут посвятить себя ремонту своего жилища, перестановке мебели или возврату тех вещей, которые не вписались в интерьер. Удачным будет период и для поиска необходимых вещей, планирования новых покупок, продления аренды.

Стрелец

Стрельцы почувствуют влияние Меркурия в сфере обучения. 3 дом гороскопа отвечает за получение знаний, и в период ретроградного движения планеты Стрельцы смогут повышать квалификацию, обучаться, чтобы сдать экзамены после того, как Меркурий вернется в прямое положение.

Козерог

У Козерогов Меркурий развернется во 2 доме гороскопа, отвечающем за финансы. В этот период возможны возвращение долгов и обмен ранее купленных вещей. Не исключено, что Козерогам предстоит переделать какую-то работу и получить вознаграждение. Козероги также смогут поменять финансовые планы.

Водолей

Водолеи почувствуют влияние ретроградного Меркурия в 1 доме гороскопа, который отвечает за внешность. Водолеи смогут поменять свои планы, имидж и стиль, возвращаясь к прежнему образу. 2 дом находится также на оси отношений, а это значит, что Водолеи могут возобновить отношения или же принять решение оборвать отжившие связи.

Рыбы

У Рыб Меркурий развернется в 12 доме гороскопа, который отвечает за прошлое. В этот период открываются тайны, происходят встречи с людьми, которые давно не объявлялись. Рыбы смогут что-то завершить, чтобы после возвращения планеты в прямое движение начать что-то новое и увлекательное.