Заговоры и обряды для стройности, красоты и притягательности

Вадим Карасев

Ловить на себе восхищенные взгляды, принимать комплименты и получать удовольствие от своей внешности помогут проверенные временем заговоры и обряды. Они увеличат женскую привлекательность, помогут сохранить сияющий вид и повысят самооценку.

Заговоры и обряды читают в определенные дни, чтобы достичь максимального эффекта. Так, чтобы избавиться от недостатков: морщин, лишнего веса, высыпаний на лице и теле, — используют энергию убывающей Луны. Сохранить красоту и молодость поможет энергетика Новолуния или растущей Луны. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют никому не рассказывать о проведенных обрядах и ритуалах, чтобы достичь наилучшего эффекта. Любой из заговоров будет действовать, если искренне верить и использовать проверенные временем рецепты красоты, основанные на натуральных природных компонентах.

Заговор на красоту и молодость

Заговор на красоту читают в момент рождения Луны, чтобы ее энергетика помогла сохранить молодость на долгие годы. Для этого вечером после заката в чистую емкость наливают воду, ставят на подоконник, затем умываются ей трижды, приговаривая:

«Луна Новая народилась, со мной своей юностью поделилась. Года бегут, да тенью на меня не ложатся. Привлекательность моя, словно Луна, обновляется да навсегда сохраняется. У Луны будут расти рожки, а у меня — стройные ножки».

После этого в емкость наливают новую порцию воды и оставляют ее на ночь на подоконнике. Этой водой умываются после пробуждения, чтобы старость отступила, и красота сохранилась на продолжительное время. Заговор можно читать каждое Новолуние.

Обряд на привлекательность

Лучше всего выполнять обряд на лоне природы, около природного источника воды, но если по какой-то причине сделать это невозможно, заговор читают дома, оставшись в одиночестве. Для этого трижды умываются проточной водой, приговаривая:

«Вода-водица с лица моего годы смывает, красоту и привлекательность возвращает. Как цветы от живительной влаги распускаются, так и привлекательность моя с каждым часом все больше раскрывается».

Для обряда желательно использовать живую воду, набранную из ключика или из чистого водоема. В прежние времена наши предки для таких целей набирали снег, чтобы растопить его и использовать в обрядах на красоту и молодость.

Заговор на притягательность

Стать привлекательнее, получать комплименты и наслаждаться вниманием противоположного пола поможет нехитрый заговор, который читают на любое из ухаживающих средств. Это может быть крем, пенка для умывания, маска или сыворотка. Перед нанесением выбранного средства умываются прохладной водой, приговаривая:

«Вода негатив смывает, мою притягательность раскрывает».

После этого лицо промакивают полотенцем и наносят выбранное средство перед зеркалом со словами:

«Привлекательность свою возрождаю, красоту возвращаю. Как Солнце заново взойдет, так и красота моя засияет, никого равнодушным не оставит».

Заговор лучше всего читать в вечернее время, чтобы с утра увидеть значительные перемены во внешности и наслаждаться своим отражением в зеркале.

Обряд на сохранение красоты

Для заговора на красоту используют свежее молоко и мед. В молоке комнатной температуры растворяют немного меда, приговаривая:

«Эликсир красоты готовлю, природу помощи прошу, от всей души оставаться привлекательной хочу. Молоко белоснежное кожу мою отбелит, красоту мою сохранит. Мед целебный румянца добавит, глаза мои сиять заставит».

После этого делают три глотка из стакана, а остатками протирают лицо. Проводить такой обряд можно регулярно, раз в неделю повторяя слова заговора. Использовать можно не только молоко и мед, но и другие природные компоненты: отвар липы и ноготков, свежую ключевую воду.