Моментальная кредитная карта от «Россельхозбанка»

Роман Иванов

Моментальная кредитная карта от «Россельхозбанка» – это отличный способ улучшить свое финансовое состояние. Выдача кредита доступна как физическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям.

Особенности мгновенной кредитной карты

Особенностью данного кредита является уникальная возможность – льготный период на срок до 55 дней. Датой окончания начисления процентов считается дата окончательного возврата кредита, определенная в соответствии с условиями кредитного договора. При этом возможен полный фактический возврат кредита, если займ возвращают досрочно.

Каждый клиент «Россельхозбанка» имеет возможность использовать функции дистанционного банковского обслуживания физических лиц благодаря системам «Интернет-банк» или «Мобильный банк».

Кроме того, комиссионное вознаграждение в иностранной валюте может быть уплачено клиентом в наличной валюте Российской Федерации по курсу покупки/продажи безналичной иностранной валюты (установленному АО «Россельхозбанк» на дату совершения операции).

Перевод денежных средств осуществляется только в валюте Российской Федерации со счета, открытого в валюте РФ. Данная услуга предоставляется по желанию держателя карты, получить которую можно моментально на официальном сайте финансового учреждения по адресу rshb.ru.

Наличные на выгодных условиях

По операциям по выдаче наличных денежных средств, отраженным по счету карты в период с даты открытия счета и до 3-х календарных месяцев, комиссия не взимается и проценты за пользование выданными наличными денежными средствами не начисляются. То есть, клиент получает полноценный период бесплатного снятия наличных средств.

Период бесплатного снятия наличных определяется с учетом следующих параметров:

начало льготного периода стартует с даты открытия счета и заканчивается по истечении трех месяцев (в котором открыт счет);

второй этап льготного периода – следующий календарный месяц;

заключительный период – фактическое начало календарного месяца, следующего за вторым этапом;

Больше информации о получении моментальной кредитной карты и условиях работы (льготный период, получение наличных) вы сможете найти на страницах официального сайта финансового учреждения АО «Россельхозбанк» по адресу rshb.ru. Выгодные предложения, мгновенное одобрение кредитов на различные цели и наиболее оптимальные проценты.