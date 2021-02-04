Покупка недвижимости в России – выгодный способ инвестирования

Роман Иванов

При наличии достаточного количества свободных денежных средств, лучше всего их вложить в недвижимость. Жилая квартира на вторичном рынке или в новостройке, коммерческая недвижимость под небольшой офис или магазин – огромный выбор предложений представлен на сайте агентства недвижимости «Аквамарин».

«Аквамарин» – надежная компания по продаже недвижимости

Компания осуществляет свою профессиональную деятельность на рынке недвижимости уже более 15 лет и за такой серьезный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами, предлагая наиболее выгодные варианты по самым приемлемым ценам от застройщиков. Купить квартиру в Ульяновске или открыть офис на Московском шоссе – достаточно просто подать заявку на официальном сайте агентства недвижимости «Аквамарин», после чего с вами в кратчайшие сроки свяжется менеджер компании для уточнения деталей.

Недвижимость в России – отличный способ вложения денег

Многие люди рассматривают возможность инвестирования свободных денежных средств в сферу недвижимости. Конечно, купить квартиру можно и для собственных нужд, например, для молодой семьи. А можно сдавать в аренду или перепродать через определенное время.

Помимо жилых квартир, в Ульяновске можно приобрести множество объектов коммерческой недвижимости, которые в связи с постоянно растущей и развивающейся экономикой в стране становятся более востребованными и необходимыми для ведения бизнеса. Однако стоит помнить об изменениях в законодательстве РФ о недвижимости, вступивших в силу в 2020 году. Детальную информацию вы сможете найти на страницах официального сайта агентства недвижимости «Аквамарин» по адресу aquamarin73.ru. Здесь также представлены последние новости в сфере недвижимости, актуальные цены, детальный анализ рынка и советы экспертов.

К примеру, из последних нововведений в законодательстве о недвижимости Российской Федерации является тот факт, что купить квартиру или коммерческий офис может любой желающий для каких угодно целей, кроме военного назначения. В то же время, выкупить землю под строительство жилого дома или офисного здания также можно не везде – стоит учитывать наличие полезных ископаемых в недрах, прилегающие поблизости водоемы и леса.

Именно поэтому покупать недвижимость лучше через специализированные агентства недвижимости. Доверьте эту задачу профессионалам своего дела, которые выполнять поставленную задачу в строго оговоренные сроки с минимальной комиссией за предоставленные услуги и с учетом всех пожеланий клиента.