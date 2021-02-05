Грыжа позвоночника – симптомы и лечение

Роман Иванов

Превматоидный артрит (или грыжа) является очень неприятной болезнью, с проявлением в виде болевых симптомов, частичной парализацией конечностей или полным параличом, эректильной дисфункцией и т.д.

Лечение грыжи – это длительный и сложный процесс, но при своевременной постановке диагноза в основном требуется фармакологическое лечение, физиотерапия и специальные упражнения. Только в особо запущенных случаях понадобится вмешательство хирурга.

Грыжа позвоночника – что это?

Межпозвоночные диски, расположенные между костями (позвонками) позвоночника, постоянно испытываю колоссальную нагрузку на протяжении всей жизни человека. Когда они теряют свою природную эластичность или один из их элементов перемещается, возникает частичное повреждение спинного мозга. Сам диск состоит из пульпозного ядра, расположенного в центре и окружающего ядро фиброзного кольца. Если непрерывность фиброзного кольца нарушена, пульпозное ядро сдавливает нервные отростки спинного мозга, вызывая характерную боль.

Основные симптомы грыжи поясничного отдела позвоночника

Характерный симптом грыжи поясничного отдела позвоночника, вне зависимости от ее расположения, – это боль. Однако и данный симптом можно условно разбить на несколько категорий, что в последствии поможет максимально быстро и точно установить диагноз. Вот основные симптомы грыжи поясничного отдела позвоночника:

боль из поясницы переходит в бедро, а затем в колено;

ноющая или режущая боль может ощущаться внизу живота и в паху;

появляется радикулит;

возможны покалывание и онемение на кончиках пальцев ног, реже на пальцах рук;

снижается общая чувствительность конечностей;

у пациента появляются проблемы с дефекацией и мочеиспусканием;

может появиться сексуальная дисфункция.

Причины возникновения межпозвоночной грыжи

Травмы, дорожно-транспортные происшествия, перегрузка позвоночника во время занятий спортом, малоподвижный образ жизни и долгие часы, проведенные за компьютером – все это может стать одной из причин развития межпозвоночной грыжи. Первым сигналом, после которого нужно в срочном порядке обращаться к врачу, является характерная боль. После обследования за лечение пациента принимается врач физиотерапевт.

Также грыжа поясничного отдела позвоночника может возникать в результате старения структур позвоночника, могут быть генетически детерминированы отдельные позвонки, а реже – в результате специфического анатомического строения (например, когда у пациента узкий позвоночный канал).