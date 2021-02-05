Оперативная и недорогая доставка одежды из Китая

Роман Иванов





Быстро развивающиеся экономические отношения между Россией и КНР открывают широкие возможности компаниям, которые занимаются доставкой одежды из Китая. Товары из Азии заслужили доверие покупателей благодаря высокому качеству продукции, широкому ассортименту и доступной цене.

Группа Компаний АТС оказывает помощь бизнесу и организует поставки грузов воздушным, морским и наземным транспортом. Мы гарантируем 100% сохранность товара во время транспортировки, тщательно следим за маркировкой, упаковкой, погрузочно-разгрузочными работами и контролируем состояние груза на всем пути следования.

Наши специалисты подберут для вашего бизнеса надежных поставщиков, составят договор купли-продажи, оперативно подготовят таможенную документацию, оплатят пошлины и налоги и доставят товар на ваш склад.

Виды транспортировки

Самым быстрым способом доставки является самолет. Как правило, этот транспорт задействуется для экспресс-доставки ценных и скоропортящихся грузов.

Самой выгодной по срокам и стоимости будет автомобильная доставка одежды из Китая. Маршрут можно менять в по ходу следования, если возникнут пробки и заторы на дорогах, что сократит время в пути.

Перевозки морским путем — самый дешевый, но и самый долгий способ доставки: сроки транспортировки могут достигать более 45 суток. Однако на судне можно перевозить большие партии товара.

Ж\д перевозки отличаются сравнительно низкой ценой и умеренными сроками доставки. Но этот вариант не всегда подходит, так как многие города в России не связаны железной дорогой.

Мультимодальные перевозки из Китая в Россию

Доставка одежды из Китая в Россию должна быть недорогой и способствовать развитию бизнеса. Поэтому предприниматели предпочитают мультимодальные перевозки сборных грузов. В схеме задействованы сразу несколько видов транспорта. Это позволяет сократить сроки транспортировки и минимизировать затраты. Воспользовавшись этой услугой, вы сможете доставить товар «от двери до двери».

Сборные грузы — выгодное предложение для предпринимателей, которые заказывают небольшие или пробные партии товара. Для этого не придется фрахтовать целое судно или арендовать большой контейнер. Штучные грузы и мелкие партии могут упаковываться в один контейнер вместе с товарами других покупателей.

Рассчитать стоимость доставки одежды из КНР можно на удобном калькуляторе. Если у вас остались вопросы, воспользуйтесь формой обратной связи. Специалист перезвонит по указанному вами телефону в течение нескольких минут.