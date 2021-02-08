Фулфилмент в Москве от компании «AZ EXPRESS»

Роман Иванов

«AZ EXPRESS» предоставляет качественные услуги по фулфилменту в Москве. Гарантированная доставка документов, грузов и посылок, как по территории Российской Федерации, так и по всему миру.

Компания «AZ EXPRESS» осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 4 лет и за такой, казалось бы, незначительный срок смогла добиться немалых успехов, зарекомендовав себя в качестве надежного и проверенного партнера по оказанию услуг фулфилмента.

Что такое фулфилмент?

Экспресс фулфилмент – это комплекс услуг, предоставляемых компанией от момента оформления заказа до получения покупки или посылки непосредственно клиентом. В распоряжении «AZ EXPRESS» имеется огромный склад в Томилино (более 6 тысяч кв.м.) – это четырехэтажный мезанин для фулфилмента. Сам мезанин представляет собой огромное складское помещение, где посылки и грузы располагаются в несколько уровней при помощи специализированного оборудования.

Сам термин фулфилмент не имеет конкретного перевода. Если дословно, то это исполнение. Подобная услуга чаще всего используется онлайн-магазинами, которые привлекают для осуществления своей деятельности сторонние компании, специализирующиеся на работе склада.

Основные этапы фулфилмента

Стоит сразу прояснить, что фулфилмент не является полной или частичной деятельностью курьерской службы по доставке посылок или грузов. В данном случае это комплекс операций, проводимых именно на территории склада.

Вот несколько основных этапов фулфилмента, на которых построена данная услуга:

Полноценное хранение продукции или товаров на специализированном складе.

Отпуск и прием товаров.

Формирование единичных заказов.

Формирование сборных грузов из числа товаров на складе.

Прием платежей от клиентов.

Доставка и возврат невостребованных посылок.

Конечно, более детальную схему работы сервиса фулфилмента в Москве описать довольно сложно. У каждой компании свои особенности и нюансы по формированию грузов/посылок и финальной доставки их потребителям/покупателям.

Нередко сервисы фулфилмента привлекают к своей работе дополнительных партнеров, которые работают по принципу аутсорсинговых компаний. В некоторых случаях это очень выгодно, в иных же лучше всего использовать собственные, внутренние рабочие ресурсы.

Больше информации о предоставлении услуг фулфилмента в Москве и работе компании «AZ EXPRESS» вы сможете найти на страницах официального сайта по адресу az.express.