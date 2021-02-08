Купить табак для кальяна Al Fakher

Роман Иванов

Любителям классики интернет-магазин iTabac представляет табак для кальяна Al Fakher https://itabac.ru/al-fakher/. Произведенная в Арабских Эмиратах, табачная смесь несет в себе дух Востока, а внушительная вкусовая палитра способна удовлетворить самого взыскательного курильщика.

Описание табачной смеси

Продукцию Аль Факер можно отнести к категории крепких середнячков. Смесь готовят из микса листов Вирджиния и Вирджиния Голд, вымоченных в патоке хорошего качества. В составе продукта есть никотин, а также глицерин и недорогие ароматические добавки.

Продукт отличается мелкой нарезкой, комфортной для забивки, отличной вымочкой. Однако покупать килограммовую пачку для домашнего покура неразумно — в открытом виде смесь быстро высыхает.

Почитатели кальянов знают, что по яркости и насыщенности вкусов Аль Факер заткнет за пояс многие более дорогие табаки. Изюминка бренда — уникальная рецептура, используемая при создании ароматов. Тонкости процедуры хранятся в тайне. Крепость марки между легкой и средней.

Среднее время использования 50–60 минут. До последних секунд табак сохраняет неизменную сладость и аромат. Смесь может похвастаться отличной жаростойкостью, ее практически нереально пережечь. Так что, если нужен товар для новичков в домашнем использовании – Аль Факер подойдет идеально.

Вкусы табака

Сегодня на рынке представлено 4 линейки от производителя из ОАЭ. В России наиболее распространены 2 из них — Стандартная и Золотая серия.

Среди стандартных вкусов есть и табак без ароматизаторов. Изготовленный из сорта Вирджиния, продукт приятно курится и имеет выраженную нотку чернослива.

Также у пользователей стандартной линии популярны:

Бодрящий Energy drink. Классический Chocolate. Интересные при миксовании Rose Cinnamon и Cardamon. Цветочный Jasmine. Очень яркий и нежный Blueberries. Освежающе летний Watermelon. Очень впечатляющий Grape with cream. Нежно-прохладный Mint with cream. Яркий, но мягкий Orange with cream. Удачные моно Grapefruit, Apple, Apricot, Cherry и Plum.

Также в ассортименте много парных сочетаний фруктов с мятой, очень удачных, по мнению большинства курильщиков.

В золотой линейке, изготовленной на основе Вирджинии Голд, самым востребованным был и остается Two apples с четкой ноткой аниса, а также сладкий Eskandarini. Strawberry слегка отдает химозностью, а любителям прохлады точно зайдет Fresh mist.

Товар расфасован по 50, 250, 500 и 1000 грамм. Полукилограммовая и килограммовая упаковка выполнены в форме ведра с ручкой. Это очень удобно для хранения, при условии исключения контакта с воздухом.

Оригинальный табак Al Fakher, купить который можно с доставкой в часы, указанные на сайте компании.