Сдать золото в «Ломбард БЕЛ» по выгодной цене

Роман Иванов

Зачастую возникает ситуация, когда срочно необходима крупная сумма денег, например, для покупки подарка, лекарств, нового смартфона и т.д. Самый простой вариант получить требуемую сумму – это сдать золото в ломбард!

Почему ломбард является лучшим вариантом? Конечно, есть крупные банки, микрокредитные организации или просто частные кредиторы. Но все эти организации требуют множество бумаг, проверяют кредитную историю, а затем ещё и рассматривают заявку слишком долго. Другое дело Ломбард Витебск БЕЛ, который в считанные минуты выдаст максимальную сумму под залог золота, как лома, так и полноценных ювелирных изделий.

Надежный и проверенный партнер

«Ломбард БЕЛ» осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 10 лет. За такой существенный срок компания смогла зарекомендовать себя в качестве ответственного и надежного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами и предлагает минимальные проценты. Центральные офисы расположены в крупнейших Белорусских городах – Витебск и Минск. Только здесь вы сможете получить максимальную сумму за считанные минуты.

Получайте деньги за золото мгновенно

Золотые украшения и всевозможные позолоченные изделия есть абсолютно в каждой семье. Некоторые украшения люди не носят годами, а иногда и десятилетиями. Тем не менее, ценность металла от этого не уменьшается и золото можно легко использовать в качестве основного залога под небольшой займ.

Период кредитования вы сможете установить самостоятельно. А проценты по займу под залог золота вас приятно удивят – меньшую ставку вам не предложит ни один из банков! Ломбард всегда идет на встречу клиенту, все вопросы и нюансы можно оговорить заранее. Но самое приятное – вы получаете действительно реальную сумму, именно ту, на которую рассчитываете, принося свое золото в ломбард.

Что можно сдать в ломбард?

В «Ломбард БЕЛ» вы можете сдать абсолютно любые изделия из золота. Качество металла и точный вес будет проверен в вашем личном присутствии. Чаще всего, конечно же, люди сдают в ломбард ювелирные украшения – цепочки, браслеты, сережки, кулоны, крестики и т.д. Зачастую предоставляют в ломбард и золотые монеты, как старинные, так и современные коллекционные или юбилейные. Памятные знаки и медали также представляют ценность для ломбарда, но только как драгоценный метал и оцениваются не по исторической значимости, а исключительно по весу и пробе.