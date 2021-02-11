Элим Салимов

Вадим Карасев

Любители стиля хип-хоп хорошо знают молодого, но очень талантливого музыканта Элима Салимова, выступающего под сценическим именем Eleem. Свою творческую деятельность он начал в 2020 году, однако путь к славе оказался тернистым.

Упорство и мастерство получили заслуженную оценку только сейчас. Недавно Элим выпустил сингл «Запретный плод», который мгновенно стал хитом, вирусным образом распространившись по сети. Об исполнители заговорили любители репа, хип-хопа и музыкальные критики, а армия поклонников стала стремительно расти.

Знаковое для музыканта событие произошло в самом начале 2021 года, когда в социальной сети ВКонтакте был размещен видеоролик с отрывком композиции. Он стремительно набрал большое количество просмотров, сделав Элима узнаваемым исполнителем. Сингл «Запретный плод» стал популярен, потому что в его основу легла реальная история из жизни музыканта, его собственные переживания и душевная боль. Критики оценили профессиональное оформление сингла, отметив высокий уровень аранжировок и общего стиля.

Можно встретить мнение, что «Запретный плод» лишь удачный сингл, который может быть у любого автора. Но композиция не случайно стала хитом. Музыкальное сопровождение говорит о несомненном таланте молодого исполнителя, выделяя произведение из массы других в данном жанре. Это очень чувственная музыка, исходящая из глубины сознания автора и проникающая в души слушателей. «Запретный плод» был создан при непосредственной поддержке и участии студии «F-EX Records».

Хочется напомнить нашим читателям, что первые музыкальные работы Элима Салимова вышли в 2020 году. Критики и поклонники высоко отметили синглы «Брокен», «В плену», «Прадо», «Город давит», но особую оценку получила композиция «Забудь». Мы надеемся, что на наших глазах в лице Элима восходит новая звезда стиля реп и хип-хоп, которая будет очень долго гореть, согревая поклонников проникающим до глубины души теплом своей музыки.

Послушать исполнителя можно тут https://music.yandex.com/artist/9508271