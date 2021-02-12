Ремонт квартир и модные тенденции интерьера в 2021 году

Роман Иванов

Ремонт квартиры всегда является хлопотным делом. Выбор элементов интерьера занимает слишком много времени. Но все эти сложности, без сомнения, приносят удовольствие, так как вы самостоятельно обустраиваете свое жилище.

Изначально, чтобы провести все ремонтные работы в квартире, лучше нанять профессионалов. На сайте информационного агентства «ВЕРЖЕ» представлен обширный список компаний, которые занимаются ремонтом квартир и отделкой помещений, учитывая все модные тенденции, которые актуальны в этом году.

Интерьер в 2021 году

В текущем году дизайнеры интерьеров черпают свое вдохновение при обустройстве квартир после ремонта исключительно у природы. При этом относится это не только к цветовой гамме, но и к материалам. Дерево, натуральный камень, погоны лозы и бамбука, декоративное стекло и кованные металлические элементы – вот основные материалы, на которые стоит обратить внимание.

Деревянная мебель и панели на стены, полы из натурального шпона и всевозможные деревянные элементы в декоре теперь в тренде. Также стоит обратить внимание на столы и стулья, украшенные ажурными косичками, бохо или всевозможными винтажными элементами.

В качестве столешниц актуально будут смотреть стеклянные элементы и прозрачные лампы на железной основе. Если ранее металл использовался в основном для кухни и ванной, то теперь такими блестящими деталями можно смело украшать любое помещение, да и всю квартиру в целом.

Детали интерьера

Небольшие светильники, безделушки под золото, натуральная бронза и шлифованная медь – все это будет очень актуально и стильно смотреться при оформлении интерьера квартиры после капитального или косметического ремонта. Не забывайте про такие распространенные материалы, как стекло, мрамор и натуральный камень. При этом комбинировать их можно с натуральными изделиями из дерева и льна.

Дизайн с заботой об экологии

За прошлый год на долю человечества пришлось немало бед. Природе также досталось, поэтому пришло время реабилитироваться. При покупке мебели обратите внимание на новый современный материал – биопластик. Его структура и технические аналогична классической пластмассе, но получают его из растений, а период полураспада такой мебели значительно меньше.

По-прежнему остается популярной мебель из вторсырья, частично или полностью созданная самостоятельно. Остались старые поддоны или древний комод? Смело перекрашивайте их и устанавливайте в квартиру после очередного ремонта! Кстати, кровати из поддонов особенно стильно смотрятся в квартирах-студиях или, так называемых, лофтах.