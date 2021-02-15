Ремонт квартиры под ключ – основные этапы

Роман Иванов

Капитальный ремонт квартиры – это сложная и многоэтапная операция, требующая не только больших вложений денежных средств, но и немалого опыта выполнения определенных работ.

Если вы не хотите лишней головной боли, воспользуйтесь услугами профессионалов от «МастерСтрой» в Алматы. Компания осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 7 лет и за такой серьезный срок зарекомендовала себя в качестве ответственного и добросовестного партнера, который в кратчайшие сроки способен выполнить ремонт квартиры, дома или офиса под ключ.

С чего начать ремонт квартиры?

Первый этап проведения ремонта квартиры – это планирование. Тщательно распланированные и подготовленные работы являются залогом успеха всего мероприятия. Кстати, в компании «МастерСтрой» работают опытные дизайнеры, которые в кратчайшие сроки предоставят детальную планировку или полноценный проект по реконструкции помещения и его последующей отделки.

Вот основные этапы проведения капитального работа в квартире:

В первую очередь необходимо решить, какие из существующих перегородок, не относящихся к несущим конструкциям, вам больше не нужны. Одновременно с этим также озаботьтесь строительством новых межкомнатных или декоративных перегородок из легких материалов.

Ремонт необходимо начинать сверху, так что следующим этапом идут потолки – подвесные, натяжные или просто покраска.

Установка или замена существующих труб коммуникаций проводится в необходимых местах примерно в одно время с ремонтом потолка. Как правило, трубы всегда располагаются на кухне, в ванной и туалете. При необходимости проведите замену радиаторов и стояков централизованного отопления.

Замену оконных блоков необходимо выполнить ещё до чистовой отделки помещений или непосредственно перед отделкой оконных откосов.

После завершения работ с потолком, перемещаемся на стены. Их обязательно необходимо выровнять и оштукатурить.

Напольное покрытие идет в предпоследнюю очередь, при этом не важно, какой материал вы будете использовать – ламинат, паркет, линолеум или плитку.

В самом конце проводятся финальные, чистовые работы – установка розеток, люстр, светильников, полок, карнизов, межкомнатных дверей, мебели и т.д.

Основное – это не нарушать основной порядок проведения ремонтных работ в помещении: сначала потолок, затем стены и в последнюю очередь полы. Именно в такой последовательности, а не иначе! Удачного ремонта!