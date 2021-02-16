Лесоперерабатывающий комплекс «ИП Медведев» – профессиональный подход к заготовке древесины

Вадим Карасев

«ИП Медведев А.Б.» ИНН:432203470090 – это одно из крупных предприятий в г. Киров, которое осуществляет лесопереработку древесины различных сортов. Основная политика компании – лучшие цены на рынке для прямых застройщиков и оптовых продавцов.

Надежный и проверенный партнер

Компания осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 16 лет. За такой серьезный период времени лесоперерабатывающий комплекс «ИП Медведев» смог зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда предоставляет качественную продукцию по самым низким ценам от производителя.

Высокое качество пиломатериалов, особенно доски и бруса, достигается благодаря новому современному оборудованию, а также за счет непрерывной модернизации имеющихся деревообрабатывающих мощностей. Например, последние инвесторы из Москвы предоставили предприятию 85 миллионов рублей, что позволило компании выйти на существенно новый уровень по производству древесины и значительно увеличить объемы выпускаемой продукции.

Широкий охват реализации пиломатериалов

В настоящее время производственных мощностей компании «ИП Медведев А.Б.» достаточно для того, чтобы снабдить пиломатериалами любого назначения все имеющие на территории Кировской области оптово-розничные склады, строительные бригады, застройщиков, розничных торговцев лесом и сетевые магазины. Предприятие ИП Медведев А.Б. размещается на территории завода МАЯК по улице Молодой Гвардии 67 в городе Киров занимает 3 производственных корпуса и 1 погрузочная площадка с собственной ж/д веткой и возможностью ставить 3 вагона под погрузку одновременно. Помимо этого, уже имеются контракты на прямые поставки лесозаготовок и обработанных пиломатериалов непосредственно в Казахстан.

Качественная продукция по оптимальной цене

Осуществляя профессиональный подход в области деревообрабатывающего производства, компания «ИП Медведев» стремиться постоянно повышать качество выпускаемой продукции, дабы выделяться на общем фоне рынка пиломатериалов.

Основным материалом для производства бруса и доски являются породы хвойных деревьев. Каждое спиленное дерево проходит суровый отбор по нескольким основным параметрам, к которым относятся сорт, возраст дерева и геометрия ствола.

В результате получаются качественные пиломатериалы, используемые во всех строительных направлениях: доска, брус, евровагонка и т.д. Вся эта продукция широко используется как для масштабных строительных проектов, так и для частных домовладений, например, для строительства блок-хаусов или незамысловатой лестницы на даче.

Купить пиломатериалы высшего качества можно непосредственно на официальном сайте компании по адресу https://ip-medvedev.ru/