Довели: Кравчук на заседании ТКГ впервые перешел на «ненормативную» лексику

Лидия Мартынова

Глава украинский делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук резко отреагировал на постоянные выпады России, о том, что в Украине гражданский конфликт, а РФ не является его стороной.



В ходе заседания ТКГ 17 февраля он употреблял термины, которые противоречат правилу «минской лексики». Об этом пишет «Остров», главред которого Сергей Гармаш входит в украинскую делегацию ТКГ.

По словам Гармаша, из уст Кравчука звучали слова «агрессия», «оккупация» и «оккупированные регионы», чего ранее не допускали на заседаниях ТКГ.

Реагируя на недавно прошедший в Донецке «интеграционный форум «Русский Донбасс», глава украинской делегации задал вопрос: «Что Украине брать за основу: особый статус оккупированных регионов, или «национальных русских государств»?».

В ТКГ также сообщили, что представитель РФ Борис Грызлов не мог ответить на прямой вопрос главы украинской делегации о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории.

Российская сторона несколько раз пыталась перевести обсуждение от практических шагов по выполнению нормандских и минских договоренностей.

Глава украинской делегации Кравчук жестко напомнил представителям РФ, что Россия является стороной конфликта. Она оккупировала Крым и часть Донбасса, а также то, что РФ является участником ТКГ при посредничестве ОБСЕ.

Кравчук уточнил, что любые консультации будут продолжены украинской стороной только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл.

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что договориться с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе в том статусе, в каком она себя видит и какие задачи она себе ставит, практически невозможно.

Фото Сергея Тушинского, «NewsTes»