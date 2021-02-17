Матвиенко: объём финансирования газификации Амурской области Газпромом недопустимо мал

Вадим Карасев

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 17 февраля 2021 года

Объёмы финансирования газификации Амурской области со стороны Газпрома недопустимо скромные — 2,1 миллиарда рублей. В то время как регион должен выделить 3,8 миллиарда рублей в рамках синхронизации газификации. Такие данные привела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на «часе субъекта» в палате регионов, и призвала добиваться увеличения финансирования от госкорпорации.

По словам спикера палаты, газификация — один из важнейших приоритетов в Амурской области. Матвиенко напомнила, что регион «ещё вчера был на нулевой отметке в плане газификации». Первые населённые пункты субъекта в ближайшее время обеспечит голубым топливом магистральный газопровод «Сила Сибири». Уже подписано соответствующее соглашение с Газпромом до 2025 года. По мнению спикера Совета Федерации, его нужно продлевать сразу до 2030 года.

Также председатель Совета Федерации обратила внимание на соотношение участия в программе газификации Амурской области и Газпрома.

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«Объёмы финансирования газификации Амурской области со стороны Газпрома недопустимо скромные — 2,1 миллиарда рублей. А регион должен выделить 3,8 миллиарда рублей в рамках синхронизации газификации», — подчеркнула спикер палаты и призвала добиваться более серьёзного участия Газпрома в программе газификации региона.