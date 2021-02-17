Миронов попросил президента индексировать пенсии военным выше инфляции

Алексей Вольцев

Пенсии военных сегодня индексируются ниже уровня инфляции, в связи с чем они обращаются в Госдуму, заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов на встрече президента Владимира Путина с лидерами парламентских партий.

«Отдельная просьба. Думаю, что все мои коллеги получают такие письма. Есть обида у военных пенсионеров. Вот в чём она заключается. Пенсия для неработающих пенсионеров индексируется и обязательно выше, чем уровень инфляции — на этот год она будет проиндексирована на 6,3 процента, хотя официальная инфляция 4 процента с лишним, а для военных пенсионеров — меньше инфляции», — сказал Миронов.

Парламентарий попросил президента обратить внимание эту ситуацию. «Военные не понимают: когда они выбирали профессию родину защищать, они это с честью выполнили, а почему-то пенсия у них не индексируется», — отметил он.

Единороссы направили в кабмин предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Также Миронов поблагодарил Путина за то, что он дал поручение правительству к 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. «Видимо, к 1 февраля они выполнили. И сейчас ждем решения уже от вас», — сказал политик.

«Вопросы, которые вы подняли, они все важны. Обязательно посмотрю и на обеспечение военных пенсионеров и соответствие тому, что происходит в гражданской сфере. Мы уже это делали, я правительству поручал заняться этим вопросом и в предыдущей итерации. В связи с тем, что и вы обратили внимание, и так стараюсь не упускать это из вида, вернёмся к этому вопросу ещё раз», — пообещал Путин.

Ранее сообщалось, что по поручению Президента России Владимира Путина в Минтруде подготовили предложения по ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство 1 февраля направило доклад в Кремль. По подсчётам аналитиков, на возобновление указанных индексации понадобится примерно 200 миллиардов рублей в год.

Индексировать выплаты пенсии работающим пенсионерам прекратили в 2016 году — это было необходимо для уменьшения дефицита ПФР. В настоящее время на рассмотрении Госдумы три законопроекта об индексации пенсий. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, работа над этим вопросом продолжается — эта тема важная.