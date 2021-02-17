Пресс-формы для литья пластмассовых изделий от компании «ОСТ-3»

Роман Иванов

В повседневной жизни использования изделий из пластмассы стали настолько обыденными, что человек уже попросту не замечает их присутствия. Однако мало кто знает, как обычный кусок пластмассы превращается в полноценное устройство.

Придать особую форму пластику можно с помощью специальных пресс-форм. Компания «ОСТ-3» уже более 18 лет специализируется на изготовлении пресс-форм и литье пластмассовых изделий под давлением. Кроме того, на официальном сайте https://www.ost-3.ru/services/ вы сможете самостоятельно заказать проект изделий из пластмассы по представленным чертежам, спецификациям или рисункам.

Формы для литья пластмассы

Основным видом оборудования, необходимого для формования пластмассы, является специальная форма для литья. Как правило, каждая форма под определенную деталь из пластика выполняется (вытачивается) отдельно. Состоит форма, в основном, из двух частей, внутри которых имеется полость соответствующего геометрического размера и объема.

Две половинки соединяют между собой и через заранее подготовленное отверстие подают расплавленную пластмассу под давлением, которая попадая в полость застывает и приобретает форму конечной детали. Камера формования имеет четкие, заранее вымеренные размеры. Расплавленный полимер без остатка заполняет все имеющееся пространство, переходя по отсекам через специальные каналы.

После того, как изделие остыло и затвердело, его можно вынимать из формы. Выполняется это либо механическим, либо ручным способом. Все зависит от объемов производства и технологического цикла.

Для ускорения производственного процесса по изготовлению пластмассовых изделий под давлением зачастую используют толкающие пластины или стержни. Это небольшие нажимные механические детали, которые буквально выталкивают готовое изделие из формы после того, как две части разъединятся.

Система охлаждения также является очень важным элементом. Весь процесс от залития полимера до выхода готового изделия должен быть максимально быстрым. Охлаждается деталь обычным воздухом, продуваемым по специальным каналам внутри формы, что в свою очередь в считанные минуты (а иногда и секунды) охлаждает всю конструкцию до температуры, необходимой для застывания пластмассы.