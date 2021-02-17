Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин подписал закон о бессрочном праве детей-сирот на обучение в вузах за счет бюджета

Путин подписал закон о бессрочном праве детей-сирот на обучение в вузах за счет бюджета

Президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочном праве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получать высшее образование за счёт бюджетных средств. Документ размещён 17 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает бессрочное действие нормы об особом праве на приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджетных средств в пределах квоты для ряда категорий граждан. Это  дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период военной службы.
 

Ранее это особое право было предусмотрено нормой закона «Об образовании», срок действия которой истекал 1 января этого года.

Как отмечается в пояснении к документу, «многие дети-сироты сегодня даже не берутся планировать освоение программ высшего профессионального образования вследствие отсутствия ясности в вопросе продления срока действия и сохранения данной льготы в будущем».

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.

# Главные новости / Общество
По материалам: pnp.ru
Заказать крауд

Последние новости

Stone Floor представляет новую коллекцию SPC плитки
Stone Floor представляет новую коллекцию SPC плитки
Пресс-формы для литья пластмассовых изделий от компании «ОСТ-3»
Пресс-формы для литья пластмассовых изделий от компании «ОСТ-3»
Ролевая печать в производстве каталогов
Ролевая печать в производстве каталогов
Лесоперерабатывающий комплекс «ИП Медведев» – профессиональный подход к заготовке древесины
Лесоперерабатывающий комплекс «ИП Медведев» – профессиональный подход

Топ на сегодня

Stone Floor представляет новую коллекцию SPC плитки
Stone Floor представляет новую коллекцию SPC плитки
Лесоперерабатывающий комплекс «ИП Медведев» – профессиональный подход к заготовке древесины
Лесоперерабатывающий комплекс «ИП Медведев» – профессиональный подход
Ролевая печать в производстве каталогов
Ролевая печать в производстве каталогов
Пресс-формы для литья пластмассовых изделий от компании «ОСТ-3»
Пресс-формы для литья пластмассовых изделий от компании «ОСТ-3»

Еще по теме

Путин одобрил закон о праве инвалидов подавать заявки в несколько вузов
Владимир Путин подписал закон об учёте сирот, имеющих право на жильё
Путин подписал закон о порядке предоставления жилья сиротам
Мероприятия в рамках дня правовой помощи детям проведут в Подмосковье 20 ноября