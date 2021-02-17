Путин подписал закон о бессрочном праве детей-сирот на обучение в вузах за счет бюджета

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочном праве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получать высшее образование за счёт бюджетных средств. Документ размещён 17 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает бессрочное действие нормы об особом праве на приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджетных средств в пределах квоты для ряда категорий граждан. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период военной службы.



Ранее это особое право было предусмотрено нормой закона «Об образовании», срок действия которой истекал 1 января этого года.

Как отмечается в пояснении к документу, «многие дети-сироты сегодня даже не берутся планировать освоение программ высшего профессионального образования вследствие отсутствия ясности в вопросе продления срока действия и сохранения данной льготы в будущем».

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.