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Работодатели получат налоговые льготы при оплате санаторного лечения сотрудникам

Работодатели получат налоговые льготы при оплате санаторного лечения сотрудникам

Президент Владимир Путин подписал закон, благодаря которому компании смогут получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам санаторно-курортного лечения. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно поправкам, работодатели смогут заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников и членов их семей напрямую с санаториями и курортами. А эти затраты можно будет учитывать в составе расходов на оплату труда при расчёте налога на прибыль организаций. 

Кроме того, от НДФЛ освобождаются доходы в виде стоимости оплаченных работодателем в пользу сотрудников и членов их семей услуг курортов однократно в одном налоговом периоде.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых других норм, которые начнут действовать позже.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.

# Главные новости / Общество
По материалам: pnp.ru
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