Работодатели получат налоговые льготы при оплате санаторного лечения сотрудникам

Лидия Мартынова

Президент Владимир Путин подписал закон, благодаря которому компании смогут получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам санаторно-курортного лечения. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно поправкам, работодатели смогут заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников и членов их семей напрямую с санаториями и курортами. А эти затраты можно будет учитывать в составе расходов на оплату труда при расчёте налога на прибыль организаций.



Кроме того, от НДФЛ освобождаются доходы в виде стоимости оплаченных работодателем в пользу сотрудников и членов их семей услуг курортов однократно в одном налоговом периоде.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых других норм, которые начнут действовать позже.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.