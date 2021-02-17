Ролевая печать в производстве каталогов

Роман Иванов

Печать каталогов с использованием ролов или ролевой печати – это одна из наиболее часто используемых сегодня технологий в типографии. С первого взгляда, такое производство кажется дорогим, но эффект экономии достигается при печати больших тиражей, например, при производстве каталогов какой-либо продукции.

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Высокое качество и отличная экономия

Каталоги, изготовленные по технологии ролевой печати, получатся отличного качества и умеренной стоимости, при условии изготовления большого количества экземпляров.

Что такое ролевая печать? Это разновидность офсетной печати на плоской поверхности бумаги с прогонкой рулонов через заранее заготовленные ролики с необходимыми оттисками. При больших объемах заказов достигается максимальная экономия данного производства, не смотря на существенные затраты при покупке оборудования.

Конечно, подобные установки могут себе позволить только профессиональные типографии. Чем выше тираж, тем ниже окончательная цена одной копии, потому что дорогостоящая стоимость подготовки роликов распределяется между большим количеством получаемых копий. Именно поэтому данным способом и выгодно печатать всевозможные каталоги.

Преимущества ролевой печати

Высокое качество печати.

Возможность быстро менять рулоны с бумагой.

Подбор соответствующего направления волокон.

Возможность печати любого формата.

Печать на бумаге разной плотности.

Простое внесение изменений в уже готовые шаблоны.

Полноцветная печать.

Высокая скорость печати, примерно 35-40 тыс. кв.м. в час (зависит от типа оборудования).

На выходе получаются фальцованные листы, готовые к переплету.

Из всего вышеперечисленно следует отметить, что ролевая печать крайне выгодна при изготовлении каталогов большими тиражами.