Stone Floor представляет новую коллекцию SPC плитки

Вадим Карасев

На официальном сайте производителя Stone Floor анонсировали поступление SPC покрытия в новом дизайне и цветовых решениях. Ознакомиться со всем ассортиментом новой коллекции вы сможете в ноу-руме, расположенном в Москве по адресу ул. Речников, д. 21.

Что же нового в напольном покрытии из SPC плитки? Обновление, а точнее коррекцию, получили 4 типа покрытия. Более того, появилось ещё четыре полностью новых фактуры, имитирующих напольное покрытие из дерева и камня. Непревзойденная прочность отлично сочетается со стильным дизайном в новой коллекции.

Главные достоинства покрытия SPC

Покрытие новейшего поколения можно легко укладывать поверх «теплого пола». Особый материал характеризуется очень низким термическим сопротивлением, благодаря чему тепло от электрических нагревательных элементов будет максимально быстро и равномерно нагревать всю поверхность пола. При этом плитка не требует особых навыков по установке напольного покрытия. Все работы можно выполнить в минимальные сроки самостоятельно, без привлечения специализированных строительных бригад.

Неповторимый дизайн с легкостью имитирует широко распространённые материалы, но при этом обладает рядом преимуществ, среди которых можно отметить водонепроницаемость, высокое сопротивление истиранию, долговечность, отсутствие деформации. Stone Floor предлагает своим клиентам брендовое напольное покрытие, основанное на последних признанных тенденциях в дизайне помещений. Современные дизайнерские решения для обустройства любого интерьера, созданные на основе инновационных технологий производства, все это SPC покрытие от производителя «Стоун Флур».

Защищенность от влаги на все 100% – материал обладает минимальной адгезией к любым жидкостям на водной основе. Особенно такое покрытие актуально для молодых семей, у которых есть маленькие дети, которые постоянно что-то да разливают на пол. Кроме того, SPC плитка способна задержать значительное количество воды, разлитой на кухне или в ванной комнате.

Компания StoneFloor

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