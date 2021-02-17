Высококвалифицированным иностранцам могут предложить бессрочный ВНЖ

Влада Некрасова

Министерство экономического развития подготовило изменения в действующий режим привлечения в Россию высококвалифицированных кадров из-за рубежа. В частности у них и членов их семей появится возможность получать бессрочный вид на жительство (ВНЖ). О предложении ведомства в среду сообщает газета «Коммерсант».

Разработанный министерством проект закона предусматривает повышение минимума ежемесячного заработка для признания сотрудника высококвалифицированным — со 167 тысяч до 250 тысяч рублей. Кроме того, на момент получения бессрочного ВНЖ специалист должен уже иметь минимум трехлетний вид на жительство и работать это время в России с удержанием работодателем НДФЛ с зарплаты.

Если при удержании НДФЛ выявят нарушения, что работодателя на два года лишат возможности привлекать высококвалифицированных сотрудников из-за рубежа.



Также отмечается, что при наличии бессрочного ВНЖ будет упрощён порядок документации — не нужно будет оформлять разрешение на работу.

Согласно сводке МВД по миграционной ситуации в России, опубликованной в конце января, число зарегистрированных в России мигрантов в 2020 году снизилось вдвое.

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