Госдеп попросили отчитаться о санкциях против «Северного потока-2»

Вадим Карасев

Фото: Reuters

Группа американских конгрессменов запросила у государственного секретаря Энтони Блинкена отчет о планах Белого дома ввести новые санкции из-за возобновления строительства «Северного потока-2». Письмо опубликовано на сайте комитета по иностранным делам палаты представителей.

Конгрессмены отметили, что Законом об обеспечении энергетической безопасности Европы (PEESCA) подразумеваются обязательные санкции против морских судов, которые заняты в укладке газопровода, и содействующих им компаний.

В частности, американских законодателей интересует текущий статус проекта после публикаций о возобновлении укладки. Конгрессмены подчеркнули, что ожидают очередной отчет об организациях, которые попадают под санкции.

Кроме того, законодатели попросили предоставить информацию о компаниях, которые прекратили сотрудничество по проекту в течение 30 дней после вступления закона в силу. Их также интересуют данные о консультациях с союзниками по соблюдению обязательств в рамках выданных разрешений на укладку.

Авторы послания также хотят узнать о предложениях по смягчению или отказу от санкций против газопровода, которые поступили в Белый дом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность введения дальнейших санкций из-за газопровода «Северный поток-2». По ее словам, США продолжают следить за действиями по завершению его строительства или проведению сертификации газопровода. Псаки подчеркнула, что, если такие действия будут иметь место, тогда США будут решать вопрос о введении санкций.

В настоящее время строительство «Северного потока-2» не завершено; ведется укладка участка газопровода в территориальных водах Дании. Работы в водах королевства планируют закончить в апреле 2021 года. В целом в «Газпроме» рассчитывают, что газопровод удастся завершить до конца текущего года.