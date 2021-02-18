Грейдер с водителем пропал во время метели на Сахалине

Вадим Карасев

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

В Смирныховском районе Сахалина во время расчистки дороги во время метели пропал грейдер с водителем. Об этом сообщает Sakhalin.info.

По информации властей, рано утром во вторник, 16 февраля, 42-летний мужчина выехал на расчистку перевала между двумя населенными пунктами. После этого он пропал и уже двое суток не выходит на связь. Местные жители попытались организовать поиски, но им не удалось это сделать из-за плохой видимости и метели.

К вероятному месту нахождения грейдериста направились семь человек из поисково-спасательного отряда МЧС России на двух снегоходах и снегоболотоходе. Однако пока никакой информации о местонахождении человека нет.

На Сахалине уже несколько дней бушует пришедший с материка циклон. Из-за метели были перекрыты автомобильные дороги, ограничена работа аэропорта Южно-Сахалинска, закрыта паромная переправа Ванино — Холмск. На севере острова одноэтажные дома практически полностью замело снегом.