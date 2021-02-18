Ирина Федишин призналась, о чем грустит: "Фото остались"
Ирина Федишин среди зимних снегов в родном Львове поностальгировала по солнечным райским уголком, откуда недавно вернулась.
Известная украинская певица Ирина Федишин, чьи песни имеют рингтонами на своих смарфонах миллионы украинцев, собрала огромную аудиторию поклонников в Instagram, с которыми активно делится интересными публикациями.
На этот раз певица поделилась воспоминаниями о своем недавнем отпуске. Ирина Федишин находилась на отдыхе в Доминиканской Республике, куда отправилась вместе со своей семьей.
Вернувшись в зиму, певица с ностальгией вспоминает те замечательные дни, проведенные в солнечной стране у моря.
Ирина поделилась серией фото, сделанными под ярким солнцем среди райской природы.
"Отпуск закончился, а фото остались", - прокомментировала кадры Федишин.
Ирина Федишин также рассказала, в каких городах планирует концерты в следующем месяце.
"Увидимся :
8 марта - Сумы
12 марта - Одесса
13 марта - Николаев
14 марта-Херсон
15 марта - Каховка
18 марта - Трускавец
В каком городе ждете больше всего?", - написала певица.
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