Итальянские ученые сделали заключение по «Спутнику V»
Итальянский институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани дал положительное заключение по российской вакцине против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.
«Эффективность вакцины более 92 процентов, и она абсолютно безопасна», — заявил глава медучреждения профессор Франческо Вайя в эфире первого канала государственного телевидения «РАИ». Он пояснил, что такое заключение сделано учеными по итогам собственного исследования данных о российском препарате.
Вайя добавил, что заключение передано в итальянский Минздрав, оно должно быть донесено до главы правительства Марио Драги. При этом профессор подчеркнул, что заключение носит исключительно «научно-технический характер». «Если вакцина эффективна и безопасна, она должна использоваться в Италии», — заключил профессор.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европе хотят убедиться в качестве российской вакцины от коронавируса «Cпутник V», прежде чем сертифицировать и начинать ее закупку для использования в Евросоюзе. По ее словам, российская лаборатория должна сделать запрос, а затем представители европейских здравоохранительных организаций получат доступ на производство вакцины и удостоверятся в том, что она безопасна.
Заявку одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Ранее в феврале в ЕМА сообщили, что дали возможность для подачи заявки, а Российский фонд прямых инвестиций заявил, что подал заявку, однако на Западе ее пока не получили.
Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.